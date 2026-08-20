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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (20/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 06:00
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Corinthians segue invicto na competição (Foto: Dante Fernandez / AFP)
Corinthians em ação na Libertadores (Foto: Dante Fernandez / AFP)

A quinta-feira (20) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além dos playoffs da Europa League e da Conference League.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 20 de agosto de 2026):

Europa League – Playoffs

12h – Kairat Almaty x Anderlecht – Xsports

Conference League – Playoffs

14h – Midtjylland x Rijeka – Canal Gol Brasil
14h45 – PAOK x Brann – Canal Gol Brasil
15h30 – Motherwell x Freiburg – Canal Gol Brasil

Campeonato Saudita

15h – Al Fayha x Al Hilal – Canal GOAT, BandSports e Xsports

Campeonato Espanhol

16h – Rayo Vallecano x Deportivo Alavés – CazéTV

Libertadores

19h – LDU x Mirassol – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Corinthians x Rosario Central – ESPN e Disney+

Corinthians segue invicto na competição (Foto: Dante Fernandez / AFP)
Corinthians em ação na Libertadores (Foto: Dante Fernandez / AFP)

➡️ Clique para assistir no Disney+

Sul-Americana

19h – Macará x Santos – ESPN e Disney+
19h – Olimpia x Vasco – Paramount+
21h30 – Botafogo x Cienciano – Paramount+

➡️ Clique para assistir no Paramount+

Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Athletic Club-MG x CRB – Disney+
20h30 – Novorizontino x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

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