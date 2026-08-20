Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (20/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (20) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas por seis competições diferentes. Os destaques ficam para os jogos de volta das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, além dos playoffs da Europa League e da Conference League.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 20 de agosto de 2026):
Europa League – Playoffs
12h – Kairat Almaty x Anderlecht – Xsports
Conference League – Playoffs
14h – Midtjylland x Rijeka – Canal Gol Brasil
14h45 – PAOK x Brann – Canal Gol Brasil
15h30 – Motherwell x Freiburg – Canal Gol Brasil
Campeonato Saudita
15h – Al Fayha x Al Hilal – Canal GOAT, BandSports e Xsports
Campeonato Espanhol
16h – Rayo Vallecano x Deportivo Alavés – CazéTV
Libertadores
19h – LDU x Mirassol – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Corinthians x Rosario Central – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Sul-Americana
19h – Macará x Santos – ESPN e Disney+
19h – Olimpia x Vasco – Paramount+
21h30 – Botafogo x Cienciano – Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Campeonato Brasileiro – Série B
19h – Athletic Club-MG x CRB – Disney+
20h30 – Novorizontino x América-MG – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
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