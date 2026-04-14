Os dois últimos jogos do Vasco da Gama na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) seguirão o mesmo lema: é tudo ou nada. Para se manter viva na elite do basquete brasileiro, a equipe cruz-maltina enfrenta o Flamengo nesta terça-feira (14), a partir das 18h (de Brasília), em um dos maiores clássicos do país. O desafio, inclusive, só aumenta com a pressão do possível rebaixamento caso a vitória não seja concretizada.

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A situação atual do Vasco está longe de ser simples. Na verdade, o time não depende apenas de si para se manter no NBB, mas pode tardar a queda se vencer o Flamengo na penúltima rodada da fase regular. Assim, o compromisso seguinte passa a ser uma verdadeira decisão, que será disputada contra o Botafogo no próximo sábado (18), às 10h (de Brasília).

O que o Vasco precisa para não cair?

Como mencionado, o Vasco não depende mais apenas de si para se salvar do rebaixamento. Embora as vitórias contra o Flamengo e o Botafogo sejam impreencindíveis, os desempenhos do Basket Osasco e Pato Basquete também são cruciais para a permanência do cruz-maltino no NBB.

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O critério de desempate não favorece o Vasco da Gama em caso de empate com o Osasco Basquete, já que a equipe perde no confronto direto. O mesmo não acontece, no entanto, contra o Pato Basquete, que está em desvantagem diante do clube carioca. Ainda assim, como dois times são rebaixados no NBB, é necessário que ambos percam todos os próximos jogos e não somem mais vitórias na tabela.

Veja situação da tabela entre os três times

Posição Time Aproveitamento Jogos Vitórias/Derrotas 18º Pato Basquete 19,4% 36 07/29 19º Basket Osasco 16.2% 37 06/31 20º Vasco da Gama 13.9% 36 05/31

A conta não é difícil: se o Vasco vencer as duas partidas e os rivais perderem todas, o Cruz-Maltino iguala o aproveitamento do Pato Basquete. Nesse caso, o desempate fica no saldo de pontos dos confrontos diretos. O primeiro jogo foi vencido pelo Pato por cinco pontos, mas o Vasco ganhou o outro por nove, ficando em vantagem.

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Do outro lado, o Flamengo enfim voltar ao caminho das vitórias após enfrentar uma sequência de quatro derrotas consecutivas – encerrada no triunfo contra o Cruzeiro, em sua penúltima partida. Embora já esteja garantido nos playoffs, a equipe encara sua pior campanha da história desde a estreia do NBB na temporada de 2008/09. Esse é o último desafio do Rubro-Negro antes dos playoffs.

Flamengo e Vasco duelaram em São Januário, pelo NBB (Foto: PaulaReis / Flamengo)

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