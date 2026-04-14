Vasco pode ser rebaixado contra o Flamengo em caso de nova derrota no NBB
"Clássico dos Milhões" está previsto para às 18h (de Brasília) desta terça-feira
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Os dois últimos jogos do Vasco da Gama na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) seguirão o mesmo lema: é tudo ou nada. Para se manter viva na elite do basquete brasileiro, a equipe cruz-maltina enfrenta o Flamengo nesta terça-feira (14), a partir das 18h (de Brasília), em um dos maiores clássicos do país. O desafio, inclusive, só aumenta com a pressão do possível rebaixamento caso a vitória não seja concretizada.
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A situação atual do Vasco está longe de ser simples. Na verdade, o time não depende apenas de si para se manter no NBB, mas pode tardar a queda se vencer o Flamengo na penúltima rodada da fase regular. Assim, o compromisso seguinte passa a ser uma verdadeira decisão, que será disputada contra o Botafogo no próximo sábado (18), às 10h (de Brasília).
O que o Vasco precisa para não cair?
Como mencionado, o Vasco não depende mais apenas de si para se salvar do rebaixamento. Embora as vitórias contra o Flamengo e o Botafogo sejam impreencindíveis, os desempenhos do Basket Osasco e Pato Basquete também são cruciais para a permanência do cruz-maltino no NBB.
O critério de desempate não favorece o Vasco da Gama em caso de empate com o Osasco Basquete, já que a equipe perde no confronto direto. O mesmo não acontece, no entanto, contra o Pato Basquete, que está em desvantagem diante do clube carioca. Ainda assim, como dois times são rebaixados no NBB, é necessário que ambos percam todos os próximos jogos e não somem mais vitórias na tabela.
Veja situação da tabela entre os três times
|Posição
|Time
|Aproveitamento
|Jogos
|Vitórias/Derrotas
18º
Pato Basquete
19,4%
36
07/29
19º
Basket Osasco
16.2%
37
06/31
20º
Vasco da Gama
13.9%
36
05/31
A conta não é difícil: se o Vasco vencer as duas partidas e os rivais perderem todas, o Cruz-Maltino iguala o aproveitamento do Pato Basquete. Nesse caso, o desempate fica no saldo de pontos dos confrontos diretos. O primeiro jogo foi vencido pelo Pato por cinco pontos, mas o Vasco ganhou o outro por nove, ficando em vantagem.
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Do outro lado, o Flamengo enfim voltar ao caminho das vitórias após enfrentar uma sequência de quatro derrotas consecutivas – encerrada no triunfo contra o Cruzeiro, em sua penúltima partida. Embora já esteja garantido nos playoffs, a equipe encara sua pior campanha da história desde a estreia do NBB na temporada de 2008/09. Esse é o último desafio do Rubro-Negro antes dos playoffs.
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