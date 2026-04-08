O primeiro compromisso dessa sequência decisiva será em casa, no Maracanãzinho, onde o Flamengo recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (8). Contudo, mesmo em caso de vitória, a equipe seguirá na quarta colocação, logo atrás do Brasília – clube no qual a série de derrotas rubro-negras se iniciou.

As partidas seguintes seguem no Rio de Janeiro. No próximo sábado, 11 de abril, o time de Sergio Hernandez visita o Botafogo, em General Severiano. Três dias depois, volta para casa para enfrentar o Vasco. O "Clássico dos Milhões" será o responsável por fechar a fase regular do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final

Flamengo vive pior fase no NBB

Ao todo, o NBB conta com 17 edições concluídas, desde a estreia, em 2008. Em todos esses anos, a pior colocação do Flamengo foi o quarto lugar — nas temporadas de 2010/11 e 2011/12. A partir daí, apenas um terceiro lugar, em 2014/15, tirou o clube do Top 2 da tabela de classificação.

Diferentemente do que se vê no futebol, onde os pontos são o principal critério para definir as posições na tabela, o NBB utiliza o aproveitamento de vitórias. Ou seja, a porcentagem é calculada a partir da divisão do número de resultados positivos pela quantidade de jogos. Em relação a essa estatística, a atual temporada também se encaminha para ser a pior da história do clube.

continua após a publicidade

Caso a fase de classificação terminasse hoje, o Flamengo teria um aproveitamento abaixo de 70%, algo inédito para os torcedores rubro-negros. O número de derrotas também surge como marca negativa: 10. Antes, o time não havia passado de oito reveses em uma edição.

Todas as campanhas do Flamengo no NBB

2008/09 - 1º colocado - 26 vitórias e 2 derrotas (91,9%)

2009/10 - 2º colocado - 20 vitórias e 6 derrotas (76,9%)

2010/11 - 4º colocado - 20 vitórias e 8 derrotas (71,4%)

2011/12 - 4º colocado - 21 vitórias e 7 derrotas (75,0%)

2012/13 - 1º colocado - 30 vitórias e 4 derrotas (88,2%)

2013/14 - 1º colocado - 26 vitórias e 6 derrotas (81,3%)

2014/15 - 3º colocado - 23 vitórias e 7 derrotas (76,7%)

2015/16 - 1º colocado - 23 vitórias e 5 derrotas (82,1%)

2016/17 - 1º colocado - 21 vitórias e 7 derrotas (75,0%)

2017/18 - 1º colocado - 25 vitórias e 3 derrotas (89,3%)

2018/19 - 2º colocado - 22 vitórias e 4 derrotas (84,6%)

2019/20 - 1º colocado - 21 vitórias e 3 derrotas (87,5%)

2020/21 - 1º colocado - 28 vitórias e 2 derrotas (93,3%)

2021/22 - 2º colocado - 26 vitórias e 6 derrotas (81,3%)

2022/23 - 2º colocado - 28 vitórias e 4 derrotas (87,5%)

2023/24 - 1º colocado - 31 vitórias e 5 derrotas (86,1%)

2024/25 - 2º colocado - 26 vitórias e 8 derrotas (85,3%)

2025/26 - 5º colocado - 25 vitórias e 10 derrotas (65,7%)*

*Ainda em andamento

Flamengo em jogo contra o Sesi Franca no NBB (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.