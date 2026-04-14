menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

Flamengo x Vasco na reta final do NBB: saiba horário e onde assistir

Esse é o último desafio da equipe rubro-negra antes dos playoffs

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/04/2026
07:00
Flamengo em jogo contra o Sesi Franca no NBB (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
imagem cameraFlamengo em jogo contra o Sesi Franca no NBB (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e Vasco se enfrentam no fim de tarde desta terça-feira (14) na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está agendada para às 18h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Aos fãs que não puderem acompanhar no estádio, pode assistir ao confronto no YouTube oficial da liga brasileira.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Flamengo enfrentou uma sequência de quatro derrotas consecutivas antes da vitória contra o Cruzeiro, em sua penúltima partida. Embora já esteja garantido nos playoffs, a equipe encara sua pior campanha da história desde a estreia do NBB na temporada de 2008/09. Esse é o último desafio do Rubro-Negro antes dos playoffs.

Do outro lado, a missão do Vasco (19º) é bem mais difícil: fugir do Z-2. Para evitar o rebaixamento, o time precisa vencer ao menos dois dos seus três jogos finais – contra Cruzeiro, Flamengo e Botafogo – e torcer para que Pato Basquete ou Fortaleza não vençam mais nenhuma partida até o fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final

Ficha técnica
Flamengo x Vasco

🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)
📍Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Flamengo e Vasco duelam em São Januário, pelo NBB (Foto: PaulaReis/Flamengo)
Flamengo e Vasco duelaram em São Januário, pelo NBB (Foto: PaulaReis / Flamengo)

🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias