Flamengo e Vasco se enfrentam no fim de tarde desta terça-feira (14) na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está agendada para às 18h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Aos fãs que não puderem acompanhar no estádio, pode assistir ao confronto no YouTube oficial da liga brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Flamengo enfrentou uma sequência de quatro derrotas consecutivas antes da vitória contra o Cruzeiro, em sua penúltima partida. Embora já esteja garantido nos playoffs, a equipe encara sua pior campanha da história desde a estreia do NBB na temporada de 2008/09. Esse é o último desafio do Rubro-Negro antes dos playoffs.

Do outro lado, a missão do Vasco (19º) é bem mais difícil: fugir do Z-2. Para evitar o rebaixamento, o time precisa vencer ao menos dois dos seus três jogos finais – contra Cruzeiro, Flamengo e Botafogo – e torcer para que Pato Basquete ou Fortaleza não vençam mais nenhuma partida até o fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️NBB: liderança, vagas nos playoffs e rebaixamento estão em disputa na reta final

Ficha técnica

Flamengo x Vasco

🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 18h (de Brasília)

📍Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

📺Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Flamengo e Vasco duelaram em São Januário, pelo NBB (Foto: PaulaReis / Flamengo)

🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.