Flamengo vence o Botafogo e emenda segunda vitória no NBB

O Flamengo, 5º colocado do NBB 25/26, superou o Botafogo, 16º, por 102 a 89 em um clássico de boas atuações individuais. A partida válida pela 25ª rodada da temporada regular, foi realizada no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), na noite deste sábado (11).

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O armador Matheus Brito, do Botafogo, foi o cestinha da partida com 50 pontos em 37 minutos em quadra. Além da pontuação elevada, o destaque da partida ainda anotou cinco rebotes e oito assistências. Pelo lado Rubro-Negro, o destaque foi Alex Negrete, que anotou 23 pontos, quatro rebotes e sete assistências.

Com o resultado, o Flamengo venceu o segundo jogo consecutivo, se manteve na 5ª colocação e se aproximou do objetivo de garantir o mando de quadra nos playoffs. Já o Alvinegro segue na 16ª posição na tabela e emenda a segunda derrota seguida, após perder para o Minas por 106 a 71 na última partida.

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Flamengo venceu o Botafogo fora de casa (Foto: Julliana Nascimento / CRF)

Como foi o jogo?

O Flamengo começou dominando as ações e aproveitando melhor os ataques, abrindo vantagem no primeiro quarto mas terminando empatado com o rival em 22 a 22. Ao final dos dois primeiros períodos, o time do Botafogo tinha um aproveitamento melhor nos arremessos totais com 53.85% enquanto o Flamengo possuía 50%. Porém, no intervalo, a vantagem no placar era dos visitantes que venciam por 47 a 40.

No terceiro quarto, o Flamengo reiniciou com mais efetividade e aumentou a vantagem sobre o rival, com poucos erros nas posses de ataque. O Glorioso, por sua vez, seguia vivo por conta da atuação do armador Matheusinho que liderou a equipe tecnicamente.

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Nos minutos finais os donos da casa tentaram aproveitar o jogo inspirado de Matheus, mas encontraram uma elevada capacidade defensiva do Rubro-Negro. Mesmo com a atuação de gala do armador adversário, o Flamengo sustentou o placar com uma sólida atuação de Negrete, terminando a partida com 13 pontos de vantagem.

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