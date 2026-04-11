O Vasco desperdiçou uma oportunidade crucial para seguir vivo na luta contra o rebaixamento no Novo Basquete Brasil (NBB), neste sábado (11). No Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, a equipe cruz-maltina foi superada pelo Cruzeiro, por 89 a 72, em um confronto que poderia aliviar sua situação na tabela. Mesmo com o apoio da torcida, não conseguiu impor seu ritmo e deixou a quadra com um resultado que complica ainda mais sua permanência na elite do basquete brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A derrota praticamente encerra as chances do Vasco de evitar a queda. Antes da partida, o cenário já era difícil e passava obrigatoriamente por uma vitória para manter qualquer possibilidade matemática. Com o revés, a equipe deixa de depender apenas de si e vê seus concorrentes diretos se distanciarem especialmente o Fortaleza, que além de ter mais vitórias, também leva vantagem nos critérios de desempate.

Neste momento, o único time ainda ao alcance do Vasco é o Pato Basquete, mas o contexto também não favorece os cariocas. A equipe paranaense possui campanha superior e ainda entra em quadra neste sábado, poucas horas depois. Caso o Pato vença o Osasco, o rebaixamento do Vasco será confirmado de forma antecipada, sem possibilidade de reação nas rodadas finais.

continua após a publicidade

Assim, o Cruz-Maltino passa a viver horas decisivas e depende de um resultado externo para seguir com chances, ainda que mínimas. Depois de mais uma atuação abaixo do necessário em um jogo-chave, o Vasco fica à beira da queda e pode ter seu destino selado ainda hoje.

Como foi o jogo?

A partida entre Vasco e Cruzeiro foi física do início ao fim. Na primeira metade, a defesa dos donos da casa se sobressaia, e a vantagem foi tranquilamente estabelecida e administrada. Apesar disso, a Raposa encontrava boas oportunidades para se manter viva no placar a partir dos erros do rival no ataque. O duelo foi ao intervalo com o Cruz-Maltina na frente por apenas um ponto – 38 a 37.

continua após a publicidade

A torcida não deixou de apoiar e tentou colocar a pressão no Cruzeiro tanto na defesa quanto no ataque. Contudo, a entrega do público presente não se refletiu dentro de quadra. Com apenas três pontos convertidos – todos de lance livre – pelo Vasco em cinco minutos do terceiro quarto, os visitantes conquistaram uma virada impressionante.

A partir daí, a Raposa soube controlar a diferença sem grandes sustos. O último quarto foi marcado por um equilíbrio que não era visto desde antes do intervalo no meio da partida. Após uma nova sequência de pontos, era questão de tempo para que fosse confirmada a vitória da equipe mineira. A partida terminou em 89 a 72 para o Cruzeiro.

➡️ Em pior fase no NBB, Flamengo tenta reabilitação em série de clássicos

Na verdade, o Vasco pode manter ainda uma pequena esperança ligada a um fator extracampo. Na próxima segunda-feira (13), o Botafogo será julgado em um processo que pode resultar em perda de pontos na tabela do NBB. A depender da decisão e da eventual punição aplicada, a classificação pode sofrer alterações relevantes na parte de baixo.

Nesse contexto, o Cruz-Maltino voltaria a ter chances concretas de permanência, passando a disputar diretamente com o Osasco a vice-lanterna. Ainda que seja uma possibilidade incerta, o desfecho fora das quadras surge como a última alternativa para manter viva a esperança na temporada.

Vasco em jogo no NBB (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)

🏀 Aposte na vitória do seu time no NBB!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.