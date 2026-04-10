O Vasco recebe o Cruzeiro na reta final do Novo Basquete Brasil 25/26, a partir das 15h (de Brasília), neste sábado (11). A penúltima semana da temporada regular será decisivo para que o Cruz-Maltino se livre do risco de rebaixamento, sem chances de brigar por uma vaga nos playoffs. A partida acontece no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e tem transmissão do NBB pelo YouTube.

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O Cruzeiro (14º) está com a mão na vaga. Com 11 vitórias, a equipe mineira se garante matematicamente nos playoffs se vencer apenas um dos seus três jogos restantes (Vasco, Unifacisa ou Fortaleza). Se o Pato Basquete perder para o Osasco no mesmo sábado, a classificação da Raposa estará confirmada antes mesmo de entrar em quadra.

Do outro lado, a missão do Vasco (19º) é bem mais difícil: fugir do Z-2. Para evitar o rebaixamento, o time precisa vencer ao menos dois dos seus três jogos finais (Cruzeiro, Flamengo e Botafogo) e torcer para que Pato ou Fortaleza não vençam mais nenhuma partida até o fim da temporada.

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O cenário ideal é vencer o confronto direto contra o Botafogo na última rodada e secar o rival cearense, que tem jogos difíceis contra Minas e o próprio Cruzeiro. Se perder no sábado (11), e o Pato vencer o Osasco, as chances de permanência da equipe cruz-maltina ficam praticamente nulas.

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Vale destacar, no entanto, que o Vasco ainda tem um possível "trunfo" para se livrar do rebaixamento na temporada. A situação da tabela do NBB pode ser alterada caso o Botafogo seja oficialmente punido e perca todos os pontos conquistados no ano.

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Entenda a punição de 74 pontos do Botafogo

Fora das quadras, o Botafogo aguarda o julgamento dos embargos no caso que apura suspeitas de irregularidades quanto às documentações de Augusto Alcassa, ex-pivô e atualmente no Fluminense. Em março, o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de 74 pontos, mas conseguiu efeito suspensivo sobre a decisão.

Segundo a apuração do Lance!, internamente, há confiança na reversão do caso. Se o resultado final for negativo, o clube poderá recorrer novamente ao Pleno e também à Justiça Comum.

Vasco após vitória no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

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