O Vasco não depende apenas de si mesmo para se salvar do rebaixamento no Novo Basquete Brasil (NBB) 25/26. Após a derrota para o Cruzeiro, neste sábado (11), as contas da equipe carioca se tornaram ainda mais complexas. Para além das quadras, a "sorte" pode ainda surgir como trunfo para o Cruz-Maltino, em caso de punição ao Botafogo.

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O jogo começou positivo para o Vasco, que aproveitou o apoio da torcida para controlar a vantagem no placar. Com a volta do intervalo, no entanto, o domínio da partida mudou completamente, e o Cruzeiro passou a controlar os dois lados da quadra.

A vitória colocaria os cariocas a apenas um triunfo do Pato Basquete na tabela, o que acabou não acontecendo. Com isso, o Cruz-Maltino agora depende do resultado da equipe paranaense para saber se ainda segue na disputa por uma vaga na próxima temporada do NBB. Mesmo focado em seu próprio desempenho, o técnico Cássio reconheceu que será necessário reavaliar as possibilidades do Vasco na competição.

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— Em relação aos adversários, é aquela máxima de que já há um bom tempo… Se tratando de Vasco da Gama, a gente não tem que olhar para o lado. A gente tem que continuar olhando para o nosso, fazer o nosso melhor trabalho e fazer o nosso dever de casa. Mas, de fato, nesse momento delicado é importante fazer conta — disse o comandante cruz-maltino.

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Trunfo pode vir de rival carioca

O Vasco ainda pode alimentar uma pequena esperança de permanência, agora dependente de um fator fora das quadras. Na próxima segunda-feira (13), o Botafogo será julgado em um processo que pode acarretar perda de pontos na classificação do NBB e, consequentemente, impactar a parte de baixo da tabela.

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Caso a punição seja confirmada e resulte em alteração na classificação, o cenário pode sofrer mudanças significativas. Nesse contexto, o Cruz-Maltino voltaria a ter chances reais de permanência, passando a disputar diretamente com o Osasco a vice-lanterna. Ainda assim, embora essa possibilidade possa surgir como um "trunfo" para o Vasco, o técnico preferiu não incluí-la em suas projeções para o futuro da equipe.

— A questão de torcer não é bem o caso. Eu acho que, volto a falar, essa parte jurídica, tanto o Vasco quanto o Botafogo e todos os clubes, eles têm o setor deles. A decisão vai ser julgada por um juiz, e a gente tem que fazer a nossa parte — completou.

Vasco após vitória no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

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