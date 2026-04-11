AO VIVO: Acompanhe Vasco e Cruzeiro pelo NBB

*EM ATUALIZAÇÃO

Vasco e Cruzeiro se enfrentam na tarde deste sábado (11) na reta final do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida está agendada para às 15h (de Brasília), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Acompanhe tudo AO VIVO por aqui!

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Times 1º Quarto 2º Quarto 3º Quarto 4º Quarto Total Vasco 24 Cruzeiro 19

2º quarto:

1º quarto: Vas 24/19

Gerald Gittens perde dois lances livres e perde a chance de pontuar para o Cruzeiro

Ale Vernizzi marca de três pela segunda vez na partida.

Pela segunda vez na partida, o Cruzeiro assume a liderança no marcador, 14/15

Isaac Thornton empata com um arremesso de três, mas Serjão volta a marcar pelo Cruzmaltino.

Após uma bela assistência, o Vasco amplia, 9/6

Cruzeiro e Vasco abrem com uma cesta de três pontos cada 3/3

Cruzeiro em quadra para o aquecimento (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Como chega o Vasco para o confronto?

O time não vive um bom momento nesta temporada. Na vice-lanterna, a equipe cruz-maltina precisa de uma combinação de resultados complicada para se salvar do rebaixamento. Mesmo que vença ao menos dois dos últimos três jogos, precisaria ainda de derrotas do Pato Basquete ou do Fortaleza subir na tabela da competição.

A equipe carioca pode, inclusive, ser rebaixada já nesta rodada – dependendo de uma combinação de resultados bastante plausível. O jogo contra o Cruzeiro é tratado como decisivo, com o Vasco atuando "com a faca no pescoço" nesta reta final da fase regular.

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Se perder, o time praticamente esgota suas chances de permanência. Isso porque não tem mais como alcançar o Fortaleza, que soma mais vitórias e ainda leva vantagem nos critérios de desempate. Dessa maneira, a única equipe ainda ao alcance seria o Pato Basquete.

O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a 14ª posição e está há seis jogos sem conquistar uma vitória sequer. Caso vença as últimas partidas, a Raposa garante a presença entre as 16 melhores equipes da fase regular, que se classificam para os playoffs do NBB.

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