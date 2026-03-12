Ingressos para Jogo das Estrelas do NBB 2026 estão à venda; veja valores e como comprar

Um dos eventos mais aguardados da temporada do NBB pelos fãs de basquete, o Jogo das Estrelas de 2026 será realizado no dia 28 de março, das 17h30 às 21h, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). A venda de ingressos está aberta para o público geral no site da Total Ticket, com preços entre R$ 20 (cadeira superior) e R$ 500 (cadeira quadra especial).

O Passaporte Experiências, entrada comercializada pelo valor único de R$ 990, e a primeira fila foram os setores esgotados. Já as modalidades cadeira quadra especial e filas 2 e 3 possuem apenas inteiras disponíveis.

O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Clientes da Caixa Econômica Federal recebem 10% de desconto na compra utilizando um cartão do banco.

Setores disponíveis e preços

Cadeira quadra especial – R$ 500 (inteira)

Cadeira quadra filas 2 e 3 – R$ 220 (inteira)

Cadeira inferior central – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Cadeira inferior fundo – R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Cadeira superior – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Acessibilidade para pessoas com deficiência

Cadeirantes e seus acompanhantes têm direito à meia-entrada no preço de R$ 40, referente à cadeira inferior, com dois espaços à disposição no anel intermediário do ginásio. O acesso será pelo portão 8, que conta com elevador e funcionários para orientar no local.

Outras informações sobre o Jogo das Estrelas do NBB 2026

A edição de 2026 do Jogo das Estrelas reunirá quatro equipes com os principais destaques do basquete brasileiro, talentos internacionais e promessas da nova geração, em um formato que mistura as competições individuais aos confrontos coletivos em quadra.

Outras atrações aguardam o público na Fan Zone, como ativações interativas, distribuição de brindes, quadra de 3×3, loja oficial do NBB e praça de alimentação.

