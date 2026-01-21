Embora o Flamengo seja o maior campeão da Copa Super 8, há um grande denominador em comum que se destaca durante os quatro títulos: Gustavo de Conti. O técnico conquistou a primeira edição do torneio em seu ano de estreia no clube da Gávea. E, desde então, registrou uma das carreiras mais bem sucedidas do basquete nacional.

Criada em 2018, a Copa Super 8 reúne os melhores times do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) em formato de mata-mata. As equipes, então, se enfrentam em jogo único das quartas à grande final.

No ano de estreia da competição, o Flamengo era comandado por um jovem treinador brasileiro que chegava após uma longa passagem pelo Paulistano. O elenco contava com nomes experientes, como Marquinhos — eleito o MVP do torneio — e Olivinha, além de atletas que seguem sendo referências no clube, como Ruan Miranda e Jonathan Luz. O resultado foi uma temporada marcada pelo sucesso, iniciada com a conquista da Copa Super 8 de 2018.

Relembre os títulos da Copa Super 8

O título veio após uma campanha sólida, com vitórias sobre KTO Minas e Botafogo, antes da decisão contra o Sesi Franca, disputada no Pedrocão. Mesmo fora de casa, o Flamengo mostrou equilíbrio emocional, eficiência nos momentos decisivos e forte desempenho coletivo para vencer por 79 a 75 e se tornar o primeiro campeão do torneio.

Em 2021, o Rubro-Negro voltou ao topo da Copa Super 8. Com uma equipe madura e consistente defensivamente, o Flamengo superou o Sesi Franca, venceu o Bauru Basket na semifinal e derrotou o São Paulo na decisão, garantindo mais um troféu sob o comando de Gustavinho. Olivinha foi o destaque da campanha e eleito o MVP da edição.

Gustavinh, como técnico de basquete do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O tricampeonato veio em 2024, com uma campanha firme do início ao fim. O Flamengo passou por Bauru Basket nas quartas, venceu o Paulistano por um ponto na semifinal e conquistou o título ao bater a Unifacisa por 83 a 77 na final, disputada no Maracanãzinho. Gabriel Jaú foi eleito o MVP da competição, coroando mais um capítulo importante da hegemonia rubro-negra no torneio.

Já em 2025, o Flamengo ampliou sua dominância ao conquistar o tetracampeonato da Copa Super 8. Em uma final equilibrada contra o KTO Minas, na Arena UniBH, a equipe venceu por 64 a 61, em uma partida decidida nos minutos finais. Antes da decisão, o time superou Vasco da Gama e Sesi Franca no caminho até o título. Alexey Borges foi eleito o MVP da competição, que marcou a última conquista de Gustavo De Conti antes de sua saída do clube.

Este ano, o técnico brasileiro terá a oportunidade de aumentar sua lista de título do Super 8. Dessa vez, será no comando do Pinheiros, que liderou o primeiro turno do NBB. Vale destacar ainda que a equipe paulista nunca venceu o torneio mata-mata.

Passagem vitoriosa no FlaBasquete

O time basquete do Flamengo esteve sob comando de Gustavo pelos últimos seis anos, desde a temporada de 2018/19, quando foi contratado pela equipe rubro-negra. Durante este período no FlaBasquete, o técnico brasileiro conquistou 14 prêmios coletivos e dois individuais:

6 Estaduais (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023)

4 Copas Super 8 (2019, 2021, 2024 e 2025)

2 NBB CAIXA (2018/19 e 2020/21)

1 Basketball Champions League Américas (2021)

1 Copa Intercontinental (2022), no Egito

2 Troféus Ary Vidal de Técnico do Ano (2018/19 e 2020/21).

Os clubes do NBB não foram as únicas equipes comandadas pelo técnico. Além do grande sucesso no Flamengo, Gustavinho liderou a Seleção Brasileira Masculina de Basquete por cerca de três anos. Ele se tornou, inclusive, o primeiro brasileiro na liderança da comissão técnica da Amarelinha após 14 anos.