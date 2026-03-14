O segundo time brasileiro enfim confirmou sua participação no Final Four do Basketball Champions League Americas (BCLA). Na noite desta sexta-feira (13), o Flamengo superou o Astros de Jalisco por 77 a 75 e garantiu a vaga na semifinal do torneio sul-americano. Em destaque, o Franca havia conquistado a classificação um dia antes ao vencer o Minas.

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Como foi o jogo?

O Flamengo Basquete começou muito forte contra o Astros de Jalisco, abrindo vantagem logo no início com boa defesa e bolas de três. O time controlou bem o ritmo da partida e aproveitou os erros do adversário para ampliar a diferença, fechando o período na frente por 25 a 16.

O Flamengo seguiu bem no ataque, com destaque para as bolas de três de Gui Deodato e os pontos de Shaq Johnson, mantendo a liderança durante boa parte do período. Porém, nos minutos finais o Astros reagiu, acertou arremessos do perímetro e diminuiu a diferença. O intervalo chegou com o Mengão vencendo por 43 a 40.

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Na volta do intervalo, o Astros cresceu no jogo e conseguiu virar o placar, aproveitando um momento de menor aproveitamento ofensivo do Flamengo. Mesmo assim, a defesa rubro-negra segurou o adversário e impediu que a vantagem aumentasse muito. No fim do período, Alexey Borges acertou uma bola de três importante, deixando o placar em 57 a 55 para os mexicanos.

O último quarto foi muito equilibrado. O Flamengo voltou a liderar com pontos de Franco Negrete e bolas de três que recolocaram o time na frente. O jogo ficou dramático nos segundos finais, com as equipes trocando pontos. Faltando poucos segundos para acabar, Negrete infiltrou no garrafão e marcou a cesta decisiva, garantindo a vitória do Flamengo por 77 a 75 e a classificação para o Final Four

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O que vem por aí?

Ainda não há definição sobre a data e o local das semifinais e da final da BCLA. Na edição passada, o Final Four foi disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, casa do Flamengo.

Com o resultado positivo, a equipe rubro-negra terá que enfrentar o Boca Juniors na semifinal da BCLA. O time argentino venceu os dois primeiros jogos contra o Instituto Córdoba e garantiu, com tranquilidade, a classificação para o Final Four.

Do outro lado, o Franca aguarda a definição de seu adversário na semifinal. O rival sairá do confronto entre Nacional, do Uruguai, e Paisas, da Colômbia. A equipe uruguaia lidera a série com uma vitória e pode garantir a classificação já neste fim de semana.

➡️ Flamengo suporta pressão do Astros no fim e abre 1 a 0 nas quartas da BCLA

Desempenho do Brasil na fase de grupos

Os dois clubes de melhor campanha de cada Grupo na fase de grupos avançaram às quartas de final – disputadas em séries de "melhor de três". Dos clubes brasileiros, apenas o Franca terminou a etapa na liderança de seu grupo. Apesar disso, o time teve o mesmo número de vitórias do Minas: 4.

A única equipe do Brasil a registrar uma campanha negativa foi o Flamengo. Após seis partidas disputadas, os cariocas venceram apenas duas dos três duelos contra o Obras Sanitárias. O Nacional-URU levou a melhor nas seis oportunidades que tiveram no Grupo D e terminou a fase classificatória invencível.

Franca venceu o Minas no primeiro jogo das quartas da BCLA (Foto: Minas Tênis Clube)

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