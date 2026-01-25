menu hamburguer
Franca supera instabilidade no NBB e mira o tricampeonato na Copa Super 8

Campanha irregular rende 4º lugar e confronto inicial contra o Brasília

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/01/2026
16:00
Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os altos e baixos são comuns durante uma temporada de 38 rodadas. E esse parece ser o caso do Sesi Franca. A equipe paulista acumulou três derrotas no primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), mas se mostrou sólida desde o início de 2026. Inclusive, essa virada de chave pode ser essencial para a Copa Super 8.

Após enfrentar três reveses em 16 dias, o Franca voltou a empilhar vitórias e conseguiu se reerguer na tabela de classificação. O quarto lugar, então, garantiu a vaga no Super 8 – competição que reúne os oito melhores times da primeira parte da fase regular. O torneio acontece entre os dias 24 e 31 de janeiro, e a equipe paulista terá o Brasília como primeiro adversário.

Vale destacar que o time do Distrito Federal não esteve entre as equipes que superaram os paulistas no NBB. Até a derrota para o União Corinthians, na última segunda-feira (19), apenas Flamengo, Minas e Caxias do Sul haviam vencido o Sesi.

Sem padrão, apenas dedicação

Se analisadas, as participações do Franca na Copa Super 8 não têm um dado em comum entre si. Esta será apenas a segunda vez que a equipe se classificou fora do Top 3 da tabela, mas esse fator não "garante" uma atuação boa ou ruim — e o mesmo pode ser dito do contrário.

Em sete edições, o time terminou o primeiro turno na liderança em três oportunidades. Na edição inaugural do torneio, o Franca chegou ao Super 8 no topo da tabela, mas encontrou dificuldades na final e ficou com o vice-campeonato, após derrota para o Flamengo. No ano seguinte, a situação se inverteu: mesmo com a segunda colocação no NBB, os paulistas levantaram a taça.

Dois anos depois, em 2022, o Sesi voltou a liderar a classificação, mas uma zebra atrapalhou os planos da equipe. O Caxias do Sul (8º) saiu com a vitória e eliminou o Franca nas quartas de final. Já em 2023, o desfecho foi feliz: o segundo título do Super 8 coroou o excelente início de temporada no NBB.

Relembre as campanhas do Franca no Super 8

  1. 2018 - 1º colocado
    Vice-campeão
  1. 2020 - 2º colocado
    Campeão
  1. 2021 - 7º colocado
    Caiu nas quartas para o Flamengo
  1. 2022 - 1º colocado
    Caiu nas quartas para o Caxias do Sul
  1. 2023 - 1º colocado
    Campeão
  1. 2024 - 3º colocado
    Caiu nas quartas para o Unifacisa

Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
