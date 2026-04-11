A situação atual do Vasco na tabela do Novo Basquete Brasil (NBB) é alarmante. Na reta final da fase regular, o clube cruz-maltino precisa de uma combinação de resultados próprios e de seus adversários para se salvar do rebaixamento. Após a derrota para o Cruzeiro, neste sábado (11), a expectativa por uma possível punição do Botafogo aumentou entre os vascaínos.

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Com apenas cinco vitórias e ainda com dois jogos por disputar, o Cruz-Maltino ocupa a última colocação e luta para evitar o rebaixamento, que atinge os dois piores times da temporada regular. A missão é difícil: o Vasco precisa de uma campanha perfeita na reta final, além de torcer por tropeços diretos de Basket Osasco e Pato Basquete.

Mesmo que não consiga se salvar pelos resultados dentro de quadra, o Vasco ainda pode ter um "trunfo" na temporada. A situação da tabela do NBB pode ser alterada caso o Botafogo seja oficialmente punido e perca todos os pontos conquistados no ano. Inclusive, esse cenário já está nos planos dos torcedores do clube.

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— Eu acho que ainda dá pra recuperar, porque tem a posição do Botafogo, né? Então, a gente tá ansioso por isso. Depois disso, torço ainda para que, no ano que vem, a gente melhore e tenhamos um ginásio lotado aqui para o NBB — disse Gabriel, auxiliar administrativo, que estava acompanhado de sua filha de cinco anos.

"Amigos, amigos, negócios à parte": esse é o lema de Matheus, mais um dos 347 torcedores presentes em São Januário para o duelo contra o Cruzeiro. Para o vascaíno, a punição do Botafogo será importante para que o Vasco permaneça no NBB e, por isso, garantiu que acompanhará o julgamento na segunda-feira (13).

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— Vale torcer pra ser punido. A expectativa tá alta pra o Botafogo ser punido e o Vasco se manter na NBB. E só deixar a amizade de lado e a torcida pro outro. Amizade é amizade e jogo é jogo. Então, vamos sim acompanhar o julgamento do Botafogo — afirmou Matheus.

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Ameaça de rebaixamento antecipado assombrou o sábado do Vasco

O Vasco poderia ter tido sua queda decretada de forma antecipada já nesta rodada de sábado (11). Como perdeu para o Cruzeiro, em caso de vitória do Pato, o time carioca estacionaria nas cinco vitórias com apenas duas partidas restantes. A vitória da equipe paranaense sobre o Osasco, no entanto, não aconteceu.

Vale destacar que, embora o resultado tenha colocado o time paulista à sua frente, o Vasco conta com um jogo a menos no NBB. Ou seja, se o Osasco perder a próxima, a equipe cruz-maltina precisa apenas fazer o "dever de casa" nos dois últimos compromissos da temporada para terminar acima do rival.

Vasco após vitória no NBB (Foto: Maurício Almeida/ Vasco)

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