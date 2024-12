Neste sábado (21), o União Corinthians (RS) recebe o Corinthians no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), às 19h (de Brasília), pela vigésima primeira rodada do NBB CAIXA 24/25. A partida tem transmissão do YouTube do NBB e do NBB Basquetpass.

O União Corinthians segue vivo na briga por ga na Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Restando dois jogos para o fim do turno, a equipe de Santa Cruz do Sul (RS) está na nona colocação. Com 8 vitórias e 7 derrotas, o time do treinador Rodrigo Silva tem 53,3% de aproveitamento.

Nesta temporada, o destaque do time gaúcho é Duene Jonhson. O ala lidera a equipe em média de pontos (15,5) e eficiência (15,5) por jogo. Na vitória fora de casa contra o São Paulo por 80 a 70, o jogador de 33 anos anotou 12 pontos e coletou 5 rebotes.

O Corinthians está fora da disputa por uma vaga na Copa Super 8. Com 40% de aproveitamento, a equipe comandada por Jece Leite ocupa a 13ª posição no Novo Basquete Brasil (NBB), com 6 vitórias em 15 partidas.

Apesar da campanha irregular, o Timão protagonizou uma virada emocionante na última terça-feira (17), ao derrotar o Mogi por 72 a 70. O time da capital paulista esteve atrás no placar durante toda a partida, mas, com uma reação impressionante, assumiu a liderança nos segundos finais, garantindo o triunfo a apenas quatro segundos para o fim do jogo.

O grande nome da equipe do Corinthians no NBB é Lucas Cauê. O pivô tem média de 13,4 pontos por jogo e lidera o time em eficiência por partida (17). O jogador de 26 anos foi fundamental na virada sobre o Mogi, com 15 pontos no último quarto. Ao todo, foram 21 pontos e 7 rebotes na última vitória do Timão.

Lucas Cauê na vitória contra o Mogi pelo NBB. (Foto: Beto Miller / Corinthians)

Ficha técnica ✅

União Corinthians (RS) x Corinthians - NBB

🗓 Data: 21 de dezembro de 2024, sábado

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Poliesportivo Arnão, Santa Cruz do Sul (RS)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB e NBB Basquetpass