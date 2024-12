Sifontes, do Botafogo, é o Craque da Rodada do Caixa NBB

Em seu segundo jogo no Brasil, o ala/armador Yohanner Sifontes teve atuação impressionante na vitória do Botafogo sobre o Bauru por 93 a 92. A partida aconteceu na última quarta-feira (18), pelo CAIXA NBB 24/25, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. O atleta foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada, ao contribuir com 37 pontos (segunda maior pontuação da temporada), 7 assistências e 4 rebotes para a vitória do Glorioso na prorrogação.

Sifontes brilhou no triunfo do Botafogo sobre o Bauru. A vitória, que pôs fim a uma sequência de 4 derrotas seguidas do Glorioso, contou com o desempenho espetacular do venezuelano. Com 37 pontos, o ala/armador alcançou a segunda maior pontuação da temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Ficou atrás apenas de Nathaniel Barnes, do Pato Basquete, que anotou 52 pontos na derrota para o São Paulo por 88 a 81.

O atleta de 29 anos teve impressionante aproveitamento de 71,4% (5/7) nos chutes de três pontos. Além disso, também acertou 80% (8/10) dos arremessos de dois pontos. No segundo jogo com a camisa do Botafogo pelo NBB, alcançou 39 pontos de eficiência, índice que retrata a contribuição de um atleta para a equipe.

Sifontes e Bira, mascote do Botafogo, na vitória sobre o Bauru (Foto: Wallace Lima / BFR)

A partida foi marcada por alternâncias na liderança e um último quarto eletrizante. No início do período final, o Bauru reduziu a vantagem do Botafogo, que havia chegado a 15 pontos no terceiro quarto, para apenas um ponto. A equipe visitante assumiu a liderança a 43 segundos do fim, mas Sifontes, com atuação decisiva e 12 pontos anotados, manteve o time da casa vivo na disputa e levou o confronto para a prorrogação.

No período extra, o venezuelano foi o protagonista absoluto. Desempatou o jogo a menos de dois minutos do fim, coroando o desempenho no período extra. Com sete pontos anotados na prorrogação, Sifontes selou a vitória do Botafogo e consolidou o papel como o nome da partida.

Sifontes (de branco) arremessa na vitória sobre o Bauru pelo NBB (Foto: Julliana Nascimento/BFR)

Yohanner Sifontes, natural de Caracas, na Venezuela, está na primeira temporada no NBB. Aos 29 anos, o jogador traz no currículo passagens pelas ligas de Venezuela, Argentina e Chile. Representando a seleção venezuelana, Sifontes registra médias de 6 pontos, 2 rebotes e 2 assistências por partida.

Com a vitória sobre o Bauru, o Botafogo está na décima-quinta colocação do NBB, com 31,3% de aproveitamento. O time do técnico Sebastián Figueredo tem 5 vitórias e 11 derrotas no campeonato. O próximo compromisso do Glorioso pelo NBB será na próxima segunda-feira (23). Sifontes e companhia recebem o atual campeão Franca, às 20h (de Brasília), no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano.