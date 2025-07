Reforço argentino de 26 anos promete: ‘Quero honrar a história do Flamengo’

O Flamengo oficializou a contratação do armador argentino Franco Baralle, de 26 anos, para sua equipe de basquete na temporada 2025/26. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (10) pelo clube carioca. O jogador deixa o Minas, onde atuou nas duas últimas temporadas do NBB.

Baralle registrou médias de 11,7 pontos, 3,4 assistências e 11,3 de eficiência por jogo em 34 partidas na última edição do NBB. Na temporada anterior (2023/24), o armador teve desempenho ainda mais destacado, com médias de 12,9 pontos e 5,2 assistências por partida.

Argentino construiu carreira no basquete local

O argentino de 1,77m de altura se juntará ao elenco comandado pelo técnico Sergio Hernández. Antes de atuar no Brasil, o jogador construiu carreira no basquete argentino, onde defendeu equipes como Atenas e Quimsa.

Durante sua passagem pelo Minas, Baralle contribuiu significativamente para campanhas importantes do clube mineiro, incluindo uma final do NBB e vitórias na Copa Super 8. O armador é reconhecido por sua leitura de jogo, organização ofensiva e inteligência tática.

— Minhas expectativas para essa primeira temporada são as melhores possíveis. Quero ir por tudo, conquistar títulos e honrar o nome e a história do Flamengo no basquete. A gente vai entrar em todas as competições com a mentalidade de ser campeão — declarou Baralle sobre sua chegada ao clube rubro-negro.

