O brasileiro Cristiano Felício está de volta ao basquete nacional. O pivô mineiro assinou com o Sesi Franca Basquete e retorna ao país após dez anos de carreira divididos entre NBA, Alemanha, Espanha e Japão. O jogador só deve se apresentar após a Copa América, que será disputada de 22 a 30 de agosto, na Nicarágua.

— Estou muito feliz em voltar a jogar no Brasil, em voltar para defender um clube tão vencedor, de tanta tradição como é o Sesi Franca. Venho de boas temporadas, esses anos que passei na NBA e no basquete internacional me fizeram um jogador melhor, mais completo, e quero ajudar o Franca a seguir conquistando títulos. Conheço a maioria dos jogadores do elenco, joguei ao lado de muitos, e estou muito animado para entrar no Pedrocão e sentir o calor da torcida — disse Felício.

— O Felício é um jogador que, além da experiência que tem, tem muita qualidade naquilo que a gente precisa na posição que joga. Então ele vem pra somar muito, além de ser uma pessoa sensacional — afirmou o técnico do Franca, Helinho Garcia.

Com mais de 10 anos de experiência internacional, o pivô de 2,10m defendeu o Sendai 89ers, do Japão, na última temporada. Além de outros clubes como: Covirán Granada (Espanha), Ratiopharm Ulm (Alemanha), Chicago Bulls (NBA), Flamengo (RJ) e Minas Tênis Clube (MG).

Felício também já defendeu a camisa da Seleção Brasileira quando disputou os Jogos Olímpicos Rio-2016 e Paris-2024.

Cristiano Felício em ação pelo Chicago Bulls, da NBA (Foto: Divulgação)

O jovem Nathan Fernandes Mariano, de 21 anos, que atualmente defende o Sesi Franca, foi um dos destaques da NBB na temporada de 2025 e agora busca uma chance no Draft.

O jogador ficou entre os 30 primeiros atletas escolhidos pelas franquias da liga e aguarda o segundo dia do evento, que acontece nesta quinta-feira (26), em Nova York, no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets.