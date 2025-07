A Seleção Brasileira foi derrotada pela França por 83 a 47 na abertura do Mundial Sub-19 de basquete feminino. A partida ocorreu neste sábado (12) na República Tcheca. As francesas, atuais campeãs europeias Sub-18, dominaram o confronto desde os minutos iniciais.

O Brasil enfrentou forte resistência defensiva das adversárias, conseguindo converter apenas 12 dos 57 arremessos tentados. O aproveitamento nos chutes de quadra ficou em 21,05%, o que evidencia as dificuldades ofensivas da equipe brasileira durante toda a partida.

Ayla McDowell foi o principal destaque do Brasil, ao marcar 18 pontos e sete rebotes. A ala havia integrado recentemente a seleção adulta na AmeriCup no Chile, torneio em que o Brasil conquistou o vice-campeonato.

Julia Preis também teve atuação importante pela Seleção Brasileira, marcando oito pontos, todos em lances livres. Além disso, a pivô capturou seis rebotes e bloqueou oito arremessos das adversárias.

Pelo lado francês, a ala Nell Angloma liderou o ataque com 21 pontos e foi cestinha da partida.

O Brasil está no Grupo C da competição, que originalmente contaria com quatro equipes: Brasil, França, Austrália e Mali. A seleção maliana, campeã africana Sub-18, não conseguiu viajar para a República Tcheca e teve suas partidas canceladas.

Com apenas três equipes no grupo e três vagas disponíveis para a próxima fase, o Brasil já está matematicamente classificado para o mata-mata da competição, independentemente dos resultados que obtiver nas partidas restantes. A seleção brasileira volta à quadra neste domingo (13), às 9h (horário de Brasília), para enfrentar a Austrália pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo Sub-19 de basquete feminino.

