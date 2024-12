Onde assistir e horário da partida Brasília x São Paulo pelo NBB

Neste sábado (21), o Brasília recebe o São Paulo na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal, às 11h (de Brasília) pelo CAIXA NBB 24/25. A partida tem transmissão do Disney+ e NBB Basquetpass.

Após encerrar a última temporada na lanterna, o Brasília vive uma campanha de recuperação impressionante no Novo Basquete Brasil (NBB). Com um aproveitamento de 68,8%, a equipe da capital federal ocupa a terceira posição na tabela, somando 11 vitórias e 5 derrotas.

Sob o comando do técnico Dedé Barbosa, o Brasília garantiu, pela primeira vez, vaga na Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno. No entanto, na última quarta-feira (18), a equipe sofreu um revés em casa, sendo derrotada pelo Paulistano por 102 a 87.

Daniel Von Haydin é o principal jogador do Brasília nesta temporada. o Ala tem média de 15,6 pontos e 5,3 rebotes por jogo. Além disso, o atleta de 25 anos lidera a equipe o cerrado em eficiência (17,8). Este índice retrata a real contribuição de um atleta para sua equipe em uma partida. Na derrota para o Paulistano, Von Haydin anotou 29 pontos e coletou 8 rebotes.

Paulichi, do Vasco, e Von Haydin, do Brasília, em homenagem a Amaury Pasos, pelo NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Já o São Paulo é o sétimo colocado da competição com 9 vitórias e 6 derrotas. Com duas partidas restantes, o Tricolor segue na briga por vaga na Copa Super 8, que começa em 25 de Janeiro e termina em 1º de fevereiro. No último domingo (15), O time do técnico Guerrinha, que completou 500 jogos pelo NBB, venceu o Botafogo por 82 a 71 no Ginásio do Morumbi (SP).

Vitor Faverani é o grande nome do São Paulo no NBB. Com média de 15,8 pontos e 8 rebotes, o experiente pivô de 36 anos lidera a equipe em eficiência (17,9) nesta temporada. Na vitória sobre o Botafogo, Faverani ficou próximo do duplo-duplo, com 19 pontos e 9 rebotes.

Vitor Faverani, do São Paulo, destaque da partida contra o Botafogo pelo NBB. (Foto: Rubens Chiri /Saopaulofc.net)

Ficha técnica ✅

Brasília x São Paulo - NBB

🗓 Data: 21 de dezembro, sábado

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🌎 Local: Arena BRB Nilson Nelson, Brasília (DF)

📺 Onde assistir: Disney+ e NBB Basquetpass