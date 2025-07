Basquete: Flamengo anuncia a renovação de Gui Deodato

O Flamengo confirmou a renovação do ala Gui Deodato para a temporada 2025/26 do FlaBasquete. Campeão da Super 8 e da Basketball Champions League Americas (BCLA) na última temporada, o jogador ampliou seu vínculo com o clube por mais um ano e seguirá defendendo o Rubro-Negro Carioca.

Gui Deodato desempenhou papel fundamental nas duas conquistas: na decisão da BCLA contra o Boca Juniors, foi o maior pontuador do time, com 16 pontos, e, na campanha da Copa Super 8, teve atuação decisiva ao longo de todos os jogos, contribuindo para que o Flamengo erguesse o troféu pela terceira vez — a segunda vez com o atleta em quadra.

Sobre a renovação, o ala destacou a expectativa pela disputa do Mundial e o desejo cumprido de defender o clube rubro‑negro.

Gui Deodato em ação durante jogo entre Flamengo e Corinthians pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

— Muito feliz de ter renovado na temporada com o Flamengo. Vai ser um ano especial, principalmente pela disputa do Mundial, que é algo com o qual sempre sonhei. Então, a expectativa para essa temporada é grande, estou extremamente feliz, animado e empolgado para que tudo dê certo em mais uma temporada com o Mengão — afirmou Deodato.

Com a confirmação de Gui Deodato, o Flamengo já conta com dois nomes oficialmente anunciados para o elenco de 2025/26, ao lado do ala-pivô Ruan Miranda.