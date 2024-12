Nesta quinta-feira (19), dois jogos movimentaram a rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). Em Pato Branco (PR), o Pato Basquete venceu o São José por 85 x 81. No clássico nordestino, na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), o Fortaleza surpreendeu o Unifacisa e venceu o confronto por 81 x 77.

🏀 PATO BASQUETE 85 x 81 SÃO JOSÉ

O Ginásio do Sesi, no Paraná, recebeu o equilibrado confronto entre Pato Basquete e São José. Nos dois primeiros quartos, o time da casa começou melhor, liderado por Nathaniel Barnes, que marcou 11 pontos e comandou as ações ofensivas. No entanto, o São José reagiu e virou o jogo antes do intervalo. Com uma atuação decisiva de Carbonari, que anotou 12 pontos no segundo quarto, a equipe visitante fechou o primeiro tempo em vantagem, vencendo por 41 a 38.

No terceiro quarto, Nathaniel Barnes voltou a brilhar e assumiu o protagonismo da partida. O norte-americano anotou 10 pontos e comandou o ataque do Pato Basquete. Apesar do início avassalador do São José no último período, com uma sequência de nove pontos consecutivos, o time da casa recuperou a liderança nos minutos finais. Restando quatro minutos para o término do jogo, o Pato retomou o controle e garantiu a vitória diante de sua torcida.

Wrighten, do Pato Basquete, na partida contra o São José. (Foto: Créditos: Assessoria Pato Basquete)

Com o resultado, o Pato Basquete está no décimo quarto lugar do NBB. O time do treinador Renan Gitiony tem 37,5% de aproveitamento e soma 6 vitórias em 16 jogos. Já a equipe de São José está em décimo segundo lugar. Os comandados de Régis Marrelli somam 7 vitórias em 17 jogos.

🏀UNIFACISA 77 x 81 FORTALEZA

O confronto entre os dois representantes do nordeste no NBB foi marcado pelo domínio do Fortaleza nos quartos iniciais. Com 100% de arproveitamento, Renan, Anderson e Oresta combinaram para 18 pontos no segundo quarto e lideraram o time cearense na vitória parcial por 49 a 35.

Na volta do intervalo, o Unifacisa reagiu. Com apoio da torcida, os donos da casa venceram o penúltimo quarto por 19 a 8. Apesar da reação da equipe local, o Fortaleza manteve a liderança do placar e garantiu a vitória. O triunfo encerra a sequência de três derrotas seguidas do time cearense.

Com a derrota, o Unifacisa, que venceu o Corinthians no último sábado (14), ocupa a décima primeira posição com 41,2% de aproveitamento. A equipe de Pablo Costa tem 7 vitórias e 10 derrotas no NBB. Por outro lado, o Fortaleza permanece na parte de baixo da tabela com apenas 4 vitórias em 17 jogos. O time de Flávio Espiga tem a décima sétima colocação no NBB.

Serjão (de branco), do Unifacisa, e Renan (de azul), do Fortaleza. (Foto: Gabriella Tayane/ Basquete Unifacisa)

Confira os principais pontuadores de cada partida:

Pato Basquete

#34 Barnes - 27 pontos

- 27 pontos #17 Novaes - 22 pontos e 12 rebotes

- 22 pontos e 12 rebotes #36 Arthur - 17 pontos

São José

#8 Vieta - 24 pontos

- 24 pontos #15 Carbonari - 18 pontos

- 18 pontos #30 Adyel - 17 pontos

Unifacisa

#4 Delph - 20 pontos

- 20 pontos #20 R. Rachel - 18 pontos e 11 rebotes

Fortaleza