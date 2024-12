Nesta terça-feira (17), o Corinthians venceu o Mogi por 70 a 72 no Ginásio Professor Hugo Ramos (SP), em partida válida pelo CAIXA NBB 24/25. O confronto direto entre duas equipes que buscam sair da parte de baixo da tabela foi marcado pela recuperação da equipe visitante no último quarto, que foi concretizada pela cesta vencedora restando 4 segundo para o fim da partida. O destaque da partida foi Lucas Cauê, do Corinthians, com 21 pontos e 7 rebotes.

Com o resultado desta noite, o Mogi ocupa a décima quinta posição com 31% de aproveitamento. A equipe do interior paulista tem 5 vitórias e 11 derrtoas nesta temporada. O time do técnico Fernando Penna é um dos mais jovens e o único do Novo Basquete Brasil (NBB) que não conta com atletas estrangeiros no elenco.

Já o Corinthians, com o vitória de hoje, está na décima terceira posição. Agora, a equipe de Jece Leite soma 40% de aproveitamento com 6 vitórias e 9 derrotas no NBB. No último sábado (14), o Timão foi derrotado pelo Unifacisa por 80 a 77 no Ginásio Wlamir Marques.

Como foi o jogo? 🏀

Embalado pela torcida, o time da casa teve um forte início no primeiro quarto. Através da defesa sólida e das rápidas transições a quadra de ataque, o time mogiano abriu 15 a 3 na metade do quarto inicial. O ataque do Corinthians cometeu muitos erros ofensivos e não encontrou soluções para superar a imposição defensiva do Mogi. O Timão converteu apenas 25% dos arremessos de dentro do perímetro e perdeu a primeira parcial por 21 a 14.

No segundo quarto, marcado pelos erro nos arremessos de três pontos (0/15), o Mogi consolidou sua superioridade e controlou a vantagem obtida no período inicial. Apesar do esforço ofensivo de Melvin Johnson, que somou 6 pontos a partir da linha de lance livre, a equipe visitante enfrentou dificuldades nos arremessos de dois pontos, com um baixo aproveitamento de 28,6%. Pelo lado do Mogi, o destaque foi Gabriel Campos. O jovem de 23 anos brilhou ao registrar 100% de aproveitamento nos arremessos, anotando 7 pontos e comandando a vitória parcial dos donos da casa, que fecharam segundo período com uma vantagem de 37 a 25.

Na volta do intervalo, o Corinthians reagiu e venceu a parcial por 18 a 15. Entretanto, não foi o suficiente para reduzir de forma significativa a vantagem de Mogi no placar. O baixo aproveitamento nos chutes de três (1/9 - 11%) reduziu as possibilidades de recuperação da equipe visitante no terceiro quarto. Por outro lado, Gabriel, mais uma vez, teve bom aproveitamento nos arremessos (85,5%), sendo fundamental para a manutenção da vantagem da equipe mogiana, que terminou o quarto na liderança por 52 a 43.

No último quarto, a resiliência do Corinthians se sobressaiu a adversidade imposta pelo Mogi. A reação da equipe do Parque São Jorge teve comando de Lucas Cauê. No quarto derradeiro, o pivô de 26 anos anotou 15 pontos e acertou 3 arremessos de fora do perímetro, que foram fundamentais para a virada da equipe visitante. Restando 4 segundos para o fim do jogo, Cauê Borges recuperou um rebote de ataque, anotou 2 pontos, e colocou o Corinthians na liderança no placar pela primeira vez na partida. Com parcial de 29 a 18 no último quarto, o Timão venceu o confronto de virada por 72 a 70.

Lucas Cauê, do Corinthians, destaque do jogo contra o Mogi pelo NBB. (Foto: Beto Miller / Corinthians)<br>

TIMES E PONTOS - Mogi 70 x 72 Corinthians

MOGI

Titulares

#1 Gregate - 13 pontos

- 13 pontos #2 Gabriel - 18 pontos

- 18 pontos #6 Barry - 9 pontos

- 9 pontos #7 Moreira - 5 pontos

- 5 pontos #9 Léo Bispo - 6 pontos

Reservas

#11 Dudu - 2 pontos

- 2 pontos #12 Josuel - 10 pontos

- 10 pontos #32 Lessa - 7 pontos

CORINTHIANS

Titulares

#0 Thornton - 0 pontos

- 0 pontos #10 Victão - 7 pontos

- 7 pontos #14 Munford - 10 pontos

- 10 pontos #23 L. Cauê - 21 pontos

- 21 pontos #55 Elinho - 5 pontos

Reservas

#1 T. Faria - 5 pontos

- 5 pontos #4 Cauê Borges - 10 pontos

- 10 pontos #32 Johnson - 14 pontos

Próximos jogos:

O Mogi embarca para uma sequência de três partidas fora de casa. O próximo compromisso será contra o Pato Basquete, na cidade de Pato Branco (PR), no próximo sábado (21), às 18h (de Brasília). Já o Corinthians também segue para uma sequência de jogos fora de casa. No sábado (21), enfrenta o União Corinthians (RS), às 19h (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo Arnão.

SÃO JOSÉ 76 X 77 PINHEIROS

Outro confronto do NBB movimentou a noite desta terça-feira. Na Farma Conde Arena (SP), de virada, o Pinheiros venceu o São José por 77 a 76. Na liderança deste o fim do quarto inicial, a equipe de São José dos Campos (SP) ditou o ritmo da partida e chegou a liderar o duelo por 15 pontos no segundo quarto.

Entretanto, no último período, o Pinheiros tirou uma desvantagem de 10 pontos. Faltando menos de 3 minutos para o fim do confronto, o time visitante assumiu a liderança do placar pela primeira vez desde o quarto inicial. Os minutos derradeiros foram marcados por erros ofensivos de ambas as equipes. Com isso, o Pinheiros finalizou a partida na liderança. Responsável pela cesta da vitória, o grande destaque da partida foi Dialo, com 16 pontos e 5 rebotes.

No próximo compromisso pelo NBB, o São José enfrenta o Pato Basquete fora de casa na próxima quinta-feira (19) às 19h30 (de Brasília). Já o Pinheiros, embalado pelo triunfo desta noite, joga contra o Caxias do Sul, fora de casa, no próximo sábado (21), às 17h (de Brasília).