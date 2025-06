Minas x Franca: saiba onde assistir jogo decisivo da final do NBB

Minas e Sesi Franca estão na final do Novo Basquete Brasil (NBB). A quarta partida da decisão será realizada nesta quarta-feira (18), no Ginásio Pedrocão, na cidade de Franca (SP), às 18:30 (horário de Brasília). A decisão está em 2 a 1 para o Franca e, se o mineiro não vencer, o time de São Paulo conquista o título do NBB 2024/25. O jogo quatro da final terá transmissão no canal do NBB no Youtube, no SporTV (TV fechada), ESPN (TV fechada) e BasquetPass (Streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Sportv ➡️ Clique para assistir no Disney+

Data e Hora Quarta-feira, 18 de junho, às 18h30 Local Ginásio Pedrocão

Relembre série final do NBB

1º JOGO

O Minas derrotou o Sesi Franca por 69 a 65 no primeiro jogo da série final do NBB, no Ginásio Pedrocão, em Franca. Com o resultado, a equipe mineira abriu vantagem de 1 a 0 na série melhor de cinco jogos. Juan Arengo e Franco Baralle, ambos argentinos do elenco do Minas, foram decisivos nos momentos finais da partida. Arengo terminou como o principal pontuador da equipe visitante com 18 pontos, enquanto Baralle contribuiu com 16. Pelo lado do Franca, Didi Louzada foi o destaque com 23.

Final NBB, jogo 3, Franca vence Minas e vai com vantagem para jogo 4 (Foto: Marcos Limonti/SFB )

2º JOGO

O Franca venceu o Minas no segundo jogo das finais do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta quinta-feira (12), na Arena UniBH. O time de São Paulo empatou a série de cinco jogos em 1 a 1, forçando um quarto jogo para a decisão. A partida foi encerrada em 94 a 78, com dominância absoluta do Franca. A partida começou com atraso por conta de um problema técnico nos relógios do ginásio.

3º JOGO

A Arena UniBH ficou pequena diante da rivalidade entre Minas e Franca, que fizeram o jogo três da série final do Novo Basquete Brasil (NBB) no final da tarde deste sábado (14). Com a vitória por 83 a 73, Franca deixou a decisão para a próxima partida da série de cinco jogos, ficando com o match point a favor.

