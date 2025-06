O Pedrocão entrou em êxtase com o tetracampeonato do Sesi Franca. A equipe paulista bateu o Minas por 86 a 73, fechou a série em 3 a 1 e se tornou campeão do Novo Basquete Brasil (NBB).

1º quarto

Jogando fora de casa, o Minas começou bem o primeiro quarto. Chegou a abrir 5 pontos de vantagem do time paulista. Porém o Franca conseguiu reagir e terminou o primeiro quarto a frente da equipe mineira pelo placar de 23 a 21. Faltando 10 segundos para o fim do primeiro quarto, o Minas teve a chance de empatar, mas Danilo Fuzaro perdeu os dois lances livres. Apesar do primeiro tempo equilibrado, o Franca teve maior eficiência nos arremessos de quadra com 63.9% de aproveitamento contra 35.6% de aproveitamento do Minas.

2º quarto

O time mineiro empatou logo no ínicio com Paranhos, mas o Franca voltou ofensivo e nos dois lances seguintes Covarlan e Nathan Mariano mataram duas bolas de três seguidas. Os paulistas conseguiram trabalhar a bola e montar suas jogadas com tranquilidade. Além de estarem com o time mais ofensivo não só no ataque, como na defesa, abriram 6 pontos de vantagem no segundo quarto.

Lucas Dias foi o melhor jogador do Franca nesse primeiro tempo. O ala ajudou muito a equipe paulista com rebotes e pontos importantes. Pelo lado do Minas, o armador Franco Baralle foi um dos principais jogadores, com 13 pontos e um aproveitamento de 50% nos arremessos. Hallowell também se destacou com 9 pontos, sendo 7 deles no segundo tempo, onde terminou com um aproveitamento de 100%.

3º quarto

O jogo começou em um ritmo de jogo acelerado, mas o Minas começou melhor. O time mineiro abriu uma sequência de 4 arremessos de 3 pontos e tomou a frente do placar, e chegou a abrir uma vantagem de 7 pontos. Franco Baralle novamente foi o destaque acertando 3 arremessos de três pontos de forma consecutiva. A torcida ajudou a levantar o time da casa, e no final do quarto o Franca chegou a ficar a frente no placar, mas com dois lances livres e uma bola de três nos segundos finais, o Minas terminou o 3º quarto a frente pelo placar de 69 a 65.

Último quarto

O time de Franca não deixou o Minas respirar em nenhum momento. A equipe mineira não conseguiu encaixar as jogadas terminando o último quarto com apenas 4 pontos e com 8% de aproveitamento nos arremessos. O Franca dominou o jogo no último quarto ganhando a parcial por 21 a 4 e se sagrou campeão do NBB.

Franca é tetracampeão

A equipe francana é a segunda equipe a ser tetracampeã de forma consecutiva na NBB. O Franca foi campeão também nos anos de 21/22, 22/23 e 23/24.