Ex-técnico processa o Flamengo e cobra R$ 723 mil

Gustavo Conti, ex-técnico do time de basquete do Flamengo, está processando o clube na Justiça Cível do Rio de Janeiro. A ação foi iniciada em 3 de julho. Conti cobra R$ 723.348,00 como multa rescisória. Ele foi dispensado do comando do Flamengo Basquete em fevereiro deste ano, tendo contrato vigente até junho de 2026.

De acordo com Ancelmo Gois, jornalista do "O Globo", o treinador diz ter sido demitido de maneira unilateral, abrupta e sem justificativa. O valor solicitado pelo técnico estaria previsto no acordo de cessão de imagem firmado com o Flamengo.

Flamengo no Super 8 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Gustavo de Conti entrou no Flamengo em 2018 e conquistou 14 títulos pelo clube, incluindo dois do Novo Basquete Brasil (NBB) e um da Copa Intercontinental. Ele saiu em fevereiro deste ano e o Flamengo foi assumido por Sergio Hernández.

O Lance! procurou o Flamengo Basquete e aguarda o retorno do clube.

Em fevereiro, diretor explicou os motivos da saída de Gustavo de Conti do Flamengo

Na apresentação do novo técnico, em fevereiro, o diretor Marcus Vinícius Freire explicou os motivos da saída de Gustavo de Conti:

— Mudança de momento do Flamengo, início de novo ciclo. Liberamos o Gustavo, que teve muitos títulos aqui. Precisamos agradecer a ele e ao Paulo Chupeta. Foi uma decisão dividida entre mim e os meus chefes. Não acelerei nada e fiz quando achei melhor. É bem difícil abrir mão de um cara como o Gustavinho, mas tomamos a decisão certa. Não tenho medo de correr riscos. Estudei, e era o momento de o clube fazer o movimento. Chega uma gestão nova, que vai fazendo alterações na vertical. Vêm novas ideias, uma nova filosofia e um novo conceito.