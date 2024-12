Onde assistir e horário da partida Flamengo x São José pelo NBB

Nesta sexta-feira (27), o Flamengo recebe o São José às 20h (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 23ª rodada do NBB CAIXA 24/25. O jogo tem transmissão do SporTV, FlaTV e NBB Basquetpass.

Com quatro vitórias seguidas, o Flamengo é o segundo colocado do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe treinada por Gustavo de Conti tem 14 triunfos e 3 derrotas no torneio. Na última segunda-feira (23), o Rubro-negro venceu o Paulistano por 89 a 75 no Ginásio Antônio Prado Jr., em São Paulo (SP)

Destaque do Flamengo na temporada, Alexey Borges foi principal jogador na vitória sobre o Paulistano. O armador anotou um duplo-duplo, com 21 pontos e 11 assistências, e garantiu a segunda colocação do primeiro turno para o Rubro-negro. Além disso, O jogador de 29 anos é o líder da equipe em eficiência por partida (18,4). Este índice representa a real contribuição de um atleta para sua equipe em uma partida.

Alexey escolhe a melhor jogada na vitória sobre o Paulistano (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Por outro lado, o São José busca se recuperar na competição. O time do treinador Régis Marrelli tem apenas uma vitória nos últimos 4 jogos e ocupa a décima segunda posição do NBB. No dia 19 de dezembro, o time do interior paulista perdeu para o Pato Basquete por 85 a 81 no Ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR).

Adyel Borges é o destaque de São José na temporada. O ala/armador é o líder da equipe em pontos por jogo (13,2), assistências (4,4) e eficiência (14,3). Esta é a primeira temporada do jogador de 22 anos com a equipe paulista.

Adyel cobra lance livre na partida contra o Pato Basquete (Foto: Assessoria Pato Basquete)

Ficha técnica ✅

Flamengo x São José - NBB

🗓 Data: 27 de dezembro, sexta-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV, FlaTV e NBB Basquetpass