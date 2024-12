Com nove jogos realizados entre os dias 19 e 21 de dezembro, a 21ª rodada do NBB ficou marcada pela disputa das vagas restantes para a Copa Super 8. Confira os resultados:

🏀 UNIFACISA 77 X 81 FORTALEZA BC

No duelo nordestino do NBB, o Fortaleza dominou o primeiro tempo e construiu vantagem de 49 a 35. Após o intervalo, o Unifacisa reagiu, vencendo o terceiro quarto por 19 a 8. Apesar da pressão, o Fortaleza controlou o placar e conquistou a vitória.

🏀 PATO BASQUETE 85 X 81 SÃO JOSÉ

No Ginásio do Sesi (PR), Pato Basquete e São José fizeram um duelo equilibrado. Nathaniel Barnes marcou 11 pontos no início, mas Carbonari, com 12 no segundo quarto, garantiu a virada do São José, 41 a 38 no intervalo. No terceiro período, Barnes somou mais 10 pontos, mantendo o Pato na disputa. Apesar de um início forte do São José no último quarto, com nove pontos seguidos, o Pato retomou a liderança nos minutos finais e venceu.

Wrighten, do Pato Basquete, na partida contra o São José. (Foto: Créditos: Assessoria Pato Basquete)

🏀MINAS 86 X 82 PAULISTANO

Na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube, começou a partida atrás do placar. Com um primeiro tempo surpreendente, o Paulistano foi para o intervalo na liderança por 47 a 42. O Minas reagiu nos últimos quartos e conquistou a sétima vitória em casa nesta temporada. Com o triunfo, o time de mineiro garantiu a melhor campanha do primeiro turno do NBB.

🏀FLAMENGO 94 X 79 BAURU

Na partida de número 600 pelo NBB, o Flamengo superou o Bauru, adversário tradicional. Apesar do forte começo da equipe do interior de São Paulo, o confronto ficou marcado pela imposição ofensiva do Rubro-Negro a partir do segundo quarto. Jordan Williams brilhou na recuperação rubro-negra. O norte-americano anotou 27 pontos, 9 rebotes, 87,5% de aproveitamento nos arremessos de três pontos,

continua após a publicidade

Jordan Williams, destaque da partida (Foto: Adriano Fontes / CRF)

🏀BRASÍLIA 83 X 85 SÃO PAULO

No sábado (21), o São Paulo derrotou o Brasília fora de casa. O Tricolor se impôs ofensivamente e dominou o primeiro tempo por 57 a 48. Após intervalo, o Brasília reagiu. No último quarto, faltando 10 segundos, Nesbitt teve a chance de virar a partida, mas errou o arremesso decisivo. Corderro Bennett, com 27 pontos e 7 rebotes, liderou o São Paulo na vitória.

Bennett, destaque da vitória do São Paulo sobre o Brasília (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília Basquete)

🏀VASCO 69 x 88 FRANCA

Sem dificuldades, o Franca superou o Vasco no Ginásio de São Januário. Já no primeiro quarto, a equipe do interior paulista abriu 10 pontos de vantagem e se consolidou na liderança. Georginho foi o grande nome da partida. O ala/armador liderou a equipe francana com 14 pontos, 9 rebotes e 6 assistências.

Georginho, um dos destaques do time de Franca no NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

🏀CAXIAS DO SUL 92 x 101 PINHEIROS

No grande jogo da rodada, no Ginásio do SESI (RS), o Pinheiros derrotou os donos da casa na prorrogação. Após vencer os dois primeiros períodos, o Pinheiros viu o Caxias reagir no terceiro quarto, reduzindo a diferença para 61 a 58. O Caxias do Sul, nos segundos finais do último quarto, levou o jogo para prorrogação. No tempo extra, o Pinheiros, liderado por Sloan (31 pontos e 15 assistências), garantiu a vitória por 101 a 92.

David Sloan na linha do lance livre pelo Pinheiro no NBB (foto: Matheus Magnani)

🏀PATO BASQUETE 90 x 106 MOGI DAS CRUZES

Fora de casa, o Mogi assumiu a liderança ao final do primeiro quarto e dominou a partida até o fim. A equipe mogiana teve aproveitamento de 53,8% nos arremessos do perímetro e contou com atuação de destaque de Gabi Campos. O armador anotou um duplo-duplo, com 16 pontos e 12 rebotes.

🏀UNIÃO CORINTHIANS (RS) 79 x 64 CORINTHIANS

No Gin. Poliesportivo Arnão (RS), o União Corinthians venceu o rival homônimo de virada. Na volta do intervalo, após perder o primeiro tempo por 38 a 31, o time de Santa Cruz do Sul (RS) se impôs ofensivamente e venceu o quarto por 28 a 9. Duene Johnson liderou a vitória do time gaúcho com 26 pontos.