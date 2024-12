NBB: confira o resumo da última rodada do primeiro turno

A última rodada do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) foi realizada nesta segunda-feria (23). Seis confrontos definiram as equipes classificadas para a Copa Super 8, torneio que reúne as oito melhores equipes da primeira metade da temporada. Veja os resultados:

🏀 MINAS TÊNIS CLUBE 77 X 63 SÃO PAULO

O Líder do campeonato venceu o São Paulo e manteve a invencibilidade em casa. Após perder o primeiro tempo por 13 pontos, o time treinado por Léo Costa se impôs na volta do intervalo e venceu o terceiro quarto por 24 a 13. O time da casa venceu o último quarto por 26 a 10 e conquistou a vitória. As equipes voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa Super 8 no dia 25 de janeiro, às 17h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (BH).



🏀 PAULISTANO 75 X 89 FLAMENGO

Fora de casa, o Flamengo conquistou mais uma vitória com um grande desempenho coletivo. Com pontuação de todos os jogadores que entraram em quadra, o Rubro-negro dominou o Paulistano. Alexey anotou um duplo-duplo com 21 pontos e 11 assistências. O Mengão termina o primeiro turno no NBB na segunda colocação e enfrenta o Vasco no dia 26 de janeiro pelas quartas de final da Copa Super 8.

Gallizzi se prepara para cobrar lance livre (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)



🏀UNIÃO CORINTHIANS 80 X 73 PINHEIROS

Em Santa Cruz do Sul (RS), o União Corinthians venceu e conquistou a inédita classificação para a Copa Super 8. Fabrício Veríssimo anotou 25 pontos, igualou sua melhor marcada no NBB, e liderou o triunfo do time da casa sobre o Pinheiros. O time gaúcho fechou o primeiro turno na quinta posição e enfrenta o Brasília pela Copa Super 8, no próximo dia 25, às 19h30 (de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson.

🏀BOTAFOGO 73 X 86 FRANCA

O atual tricampeão do NBB venceu o Botafogo fora de casa e conquistou a quarta vitória seguida. Georginho, que anotou um duplo-duplo, foi o destaque da equipe francana, com 21 pontos, 15 rebotes e 7 assistências. Com o resultado, a equipe está na terceira posição do NBB e, na primeira partida da Copa Super 8, recebe o Pinheiros, no dia 26 de janeiro, às 16h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão (SP).

Georginho anota dois pontos na partida contra o Botafogo (Foto: Wallace Lima / Botafogo)



🏀VASCO 81 X 63 BAURU

O Vasco venceu o Bauru em confronto direto por vaga na Copa Super 8, dominando o jogo desde o início. Com todos os titulares anotando mais de 10 pontos, o destaque foi Rafael Paulichi, que registrou 15 pontos e 11 rebotes. Após passar boa parte do primeiro turno entre os melhores do campeonato, o Bauru caiu para a nona posição e ficou fora da Copa Super 8.

Paulichi salta em direção à cesta na partida contra o Bauru no NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)



🏀CAXIAS DO SUL 80 X 79 CORINTHIANS

No último jogo da rodada, o Caxias do Sul, de virada, venceu sua quarta partida no NBB. Após perder o primeiro tempo por 51 a 44, o time da casa reagiu. Shamell, cestinha da partida com 28 pontos, liderou a reviravolta da equipe gaúcha. Johnson acertou uma bola de três com 8 segundos restantes e reduziu a diferença para apenas 1 pontos. Apesar da reação, o Corinthians terminou derrotado.

Veja os confrontos das quartas de final da Copa Super 8