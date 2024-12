Onde assistir e horário da partida Minas x Bauru pelo NBB

Nesta sexta-feira (27), o Minas Tênis Clube recebe o Bauru às 19h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela 23ª rodada do NBB CAIXA 24/25. O jogo tem transmissão do YouTube do NBB e do NBB Basquetpass.

Líder isolado da competição, o Minas Tênis Clube procura manter a invencibilidade em casa. A equipe do treinador Léo Costa tem apenas 2 derrotas em 17 partidas no Novo Basquete Brasil (NBB), todas fora da Arena UniBH. Na última segunda-feira (23), em casa, o Minas venceu o São Paulo por 77 a 63.

Um dos destaques do time mineiro na temporada, Daniel Fuzaro foi o grande nome do triunfo de virada sobre São Paulo. O ala de 30 anos anotou 18 pontos, 4 assistências, 4 rebotes e liderou a reação do líder do campeonato, que assumiu a liderança do placar no último quarto da partida.

Fuzaro na vitória sobre o São Paulo no NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Já o Bauru busca se recuperar na competição. A equipe do técnico Paulo Jaú terminou o primeiro turno do NBB na nona posição e não conseguiu vaga para a Copa Super 8. O time do interior de São Paulo vem de três de derrotas seguidas e, no dia 23 de dezembro, perdeu para o Vasco por 81 a 63 no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Apesar da má fase do Bauru, Dontrell Brite é um dos principais jogadores do NBB. O armador de 30 anos é o líder da competição em pontos por jogo (21,4). Além disso, é o destaque do time em eficiência por partida (21,2). Este índice representa a real contribuição de um jogador para sua equipe em uma partida.

Brite (de verde) na partida contra o Botafogo pelo NBB (Foto: Wallace Lima / BFR)

Ficha técnica ✅

Minas Tênis Clube x Bauru - NBB

🗓 Data: 27 de dezembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🌎 Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB e NBB Basquetpass