Time da NBB acerta com ex-jogador da NBA
Erik McCree é o novo jogador do Minas Tênis Clube
O Minas Tênis Clube, franquia da NBB, acertou nesta quinta-feira (21) a contratação de Erik McCree, ex-jogador do Miami Heat e do Utah Jazz. A última temporada do ala-pivô na maior liga de basquete do mundo foi em 2018, quando defendeu a equipe do Salt Lake City Star, equipe da G-League do Utah Jazz.
Além da passagem pela NBA, Erik McCree construiu uma carreira sólida em diferentes mercados do basquete mundial. O jogador acumula passagens por importantes ligas europeias, tendo defendido equipes na Itália, França, Dinamarca, Grécia e Turquia. Sua trajetória internacional também inclui o basquete latino-americano, com atuações na Venezuela, México e, mais recentemente, em Porto Rico, onde defendeu o Leones de Ponce.
Diretor apresenta pacote de reforços para o Flamengo no NBB
Antes da volta do NBB, o Flamengo se prepara para disputar a Copa Intercontinental da Fiba de "cara nova". A equipe rubro-negra foi campeã da Copa Super 8 e da BCLA, além de chegar até as semifinais do torneio nacional. Para manter a "boa fase", o FlaBasquete contará com novos reforços na próxima temporada, como anunciou Marcus Vinícius Freire, o diretor de esportes olímpicos.
NBB: reforço do Flamengo sofre acidente e passará por cirurgia
O elenco campeão sofreu com significativas mudanças para a próxima temporada. Em destaque, o Flamengo anunciou a saída de três jogadores: Franco Balbi - ídolo e multicampeão -, Lucas Siewert e Luan Rodrigues não renovaram contrato.
O Rubro-Negro, no entanto, logo preparou um pacote de reforços para suprir os talentos que saíram, com grandes nomes do basquete nacional e internacional. Além disso, contou com a renovação dos principais jogadores da última temporada, como o MVP Alexey Borges e o novo capitão Jhonatan Luz.
