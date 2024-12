Com a força do elenco, Flamengo vence Paulistano pelo NBB

O Flamengo venceu o Paulistano por 89 a 75 nesta segunda-feira (23), no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo (SP), em jogo válido pela 22ª rodada do NBB CAIXA 24/25. A partida ficou marcada pela força coletiva do Rubro-negro, que pontuou com todos os jogadores que entraram em quadra. O destaque do jogo foi Alexey, do Flamengo, com 21 pontos, 3 rebotes e 11 assistências.

Já classificado para a Copa Super 8, o Flamengo está na segunda posição do Novo Basquete Brasil (NBB). O time do treinador Gustavo de Conti tem 14 vitórias em 17 partidas e soma 4 triunfos seguidos na competição. Na última sexta-feira (20), o Mengão venceu o Bauru por 94 a 79 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Por outro lado, o Paulistano não tem mais chances de classificação para a Copa Super 8. O time da capital paulista tem 7 vitórias e 10 derrotas nesta temporada. É a segunda derrota seguida da equipe do técnico Demétrius Ferraciú. No último sábado (21), o Paulistano perdeu para o Minas por 86 a 82, em Belo Horizonte (MG).

🏀 Como foi o jogo?

Paulistano e Flamengo protagonizaram um primeiro quarto eletrizante, somando 48 pontos no período inicial. Lucas Atauri, brilhou pelo time da casa, registrando 14 pontos. Entretanto, o Flamengo foi mais eficiente coletivamente. Com apenas três arremessos errados no período, o Rubro-Negro terminou o quarto na liderança, vencendo por 30 a 18.

Gustavo de Conti passa instruções aos atletas do Flamengo (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

No segundo período, o Paulistano reagiu e reduziu a vantagem do Flamengo. A equipe da casa venceu o quarto por 27 a 18 com uma bola de três de Gui Abreu no estouro do cronômetro. O ala de 25 anos liderou o time no segundo quarto com 9 pontos. Apesar da reação paulista, o Rubro-negro venceu o primeiro tempo por 48 a 45.

Na volta do intervalo, o Flamengo reassumiu o controle da partida. O time visitante neutralizou o ataque do Paulistano, que pontuou com apenas 3 jogadores no terceiro quarto. Alexey comandou as ações ofensivas do time carioca com 10 pontos, 3 rebotes e 3 assistências no período. Resultado parcial: Flamengo 75 × 55 Paulistano.

Com 20 pontos de vantagem, o Flamengo administrou a liderança no último quarto e venceu a partida. O grande destaque do confronto foi Alexey, o cestinha da partida. O armador anotou um duplo-duplo, com 21 pontos, 11 assistências e 3 rebotes.

Alexey escolhe a melhor jogada na vitória sobre o Paulistano (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

TIMES E PONTOS - Paulistano 75 × 89 Flamengo

FLAMENGO

Titulares

#7 Jhonatan - 11 pontos

- 11 pontos #22 Johnson Sr - 17 pontos

- 17 pontos #23 Kayo - 3 pontos

- 3 pontos #47 Alexey - 21 pontos e 11 assistências

- 21 pontos e 11 assistências #83 Gallizzi - 12 pontos

Reservas

#6 Balbi - 1 ponto

- 1 ponto #8 Williams - 14 pontos

- 14 pontos #24 Siewert - 2 pontos

- 2 pontos #30 Ruan - 8 pontos

PAULISTANO

Titulares

#2 Crescenzi - 9 pontos

- 9 pontos #7 Doria - 0 pontos

- 0 pontos #14 Atauri - 16 pontos

- 16 pontos #22 Landeira - 3 pontos

- 3 pontos #23 Johnson - 2 pontos

Reservas

#0 Seixas - 7 pontos

- 7 pontos #1 Vitinho - 6 pontos

- 6 pontos #8 Gui Abreu - 11 pontos

- 11 pontos #10 Leandro - 11 pontos

- 11 pontos #11 Brunão - 10 pontos

Próximos jogos

Na próxima sexta-feira (27), o Rubro-negro recebe o São José no Ginásio do Maracanãzinho, às 20h (de Brasília). Já o Paulistano encara o São Paulo no próximo sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no Ginásio Antonio Prado Jr., na capital paulista.

🏀Minas Tênis Clube 77 × 63 São Paulo

Outro jogo movimentou a noite desta segunda-feira. Na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), o Minas venceu o São Paulo por 77 a 63. Após perder o primeiro tempo por 40 a 27, o líder do campeonato reagiu e, ao fim do terceiro período, perdia por apenas dois pontos.

No último quarto, o time mineiro virou a partida. O Minas se impôs defensivamente e limitou o São Paulo a 10 pontos na última parcial. Fuzaro, com 18 pontos, comandou a virada do líder do campeonato, que permanece invicto em casa.