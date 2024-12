Georginho, do Franca, é o Craque da Rodada do NBB CAIXA

Georginho de Paula comandou a vitória do Franca sobre o Botafogo por 86 a 73. A partida aconteceu na última segunda-feira (23), pela 22ª rodada do NBB CAIXA 24/25, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. O atleta foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada ao contribuir para o triunfo com um duplo-duplo de 21 pontos, 15 rebotes e 7 assistências.

Em um confronto decisivo, valendo vaga na Copa Super 8, Georginho brilhou como o principal nome do Franca. A vitória assegurou a terceira colocação para a equipe do interior paulista, carimbando sua classificação para o torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB).

Georginho arremessa na partida contra o Botafogo (Foto: Wallace Lima / Botafogo)

O jogo foi marcado pelo equilíbrio entre as equipes. Botafogo e Franca revezaram a liderança da partida até o último quarto. No período derradeiro, Georginho contribuiu defensivamente e anotou 5 pontos para garantir o resultado positivo. Com a vitória, o Franca chega a quatro triunfos consecutivos na competição. No último sábado (21), o atual tricampeão do NBB venceu o vasco por 88 a 69 no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O desempenho impressionante de Georginho começou no primeiro quarto. O ala/armador pegou 7 rebotes no período inicial. Líder em rebotes no NBB, Georginho mantém uma média de 9 por partida. Além disso, é o jogador com a maior média de eficiência por partida, com 22,2. No triunfo sobre o Botafogo, Georginho atingiu 34 de eficiência, o maior índice da rodada. Este número representa a real contribuição de um atleta para sua equipe em uma partida.

Georginho anota dois pontos na partida contra o Botafogo (Foto: Wallace Lima / Botafogo)

Georginho é natural de Diadema (SP) e está na sua décima temporada do NBB. O ala/armador tem passagem pelo Pinheiros, Paulistano e São Paulo Na temporada passada, o atleta de 28 anos estava no Ratiopharm Ulm, da Alemanha, onde foi vice-campeão da Copa Alemã de Basquete.

O próximo compromisso de Georginho e companhia pelo NBB será contra o Brasília fora de casa. A partida acontece na próxima sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal, Já pela Copa Super 8, o Franca encara o Pinheiros do dia 26 de janeiro, às 16h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP).