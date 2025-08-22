Campeão com o Warriors será adversário do Flamengo no Intercontinental
Javale McGee é o novo reforço do Illawarra Hawks
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo precisará estar preparado para a Copa Intercontinental, que promete contar com grandes adversários do basquete mundial. O torneio acontecerá entre os dias 18 e 21 de setembro ainda neste ano. Entre os clubes classificados, destaca-se o australiano Illawarra Hawks, campeão da Liga Nacional de Basquete. A equipe anunciou, no início de agosto, um novo nome de peso para reforçar seu elenco: o pivô Javale McGee, tricampeão da NBA - com o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers.
➡️ Diretor apresenta pacote de reforços para o Flamengo no basquete
A equipe rubro-negra foi campeã da Copa Super 8 e da BCLA, além de chegar até as semifinais do torneio nacional. Para manter a "boa fase", o FlaBasquete contará com cinco novos reforços na próxima temporada. Vale destacar, no entanto, que o argentino Franco Baralle, de 26 anos, sofreu um acidente a caminho do treinamento e precisou passar por cirurgia.
Quem é Javale McGee?
Nascido nos Estados Unidos, JaVale Lindy McGee nasceu no dia 19 de janeiro de 1988 e se profissionalizou no basquete em 2008, quando foi draftado pelo Washington Wizards. Em sua temporada na NBA, o pivô se envolveu em uma polêmica com Gilbert Arenas, que era investigado por um incidente com armas, e foi multado pela franquia. Apesar disso, se manteve no time da capital norte-americana por até 2012 ao ser trocado para o Denver Nuggets.
Antes de entrar para a dinastia no Golden State Warriors, o pivô ainda passou pelo Philadelphia 76ers e o Dallas Mavericks. McGee foi para o time de San Francisco em setembro de 2016. Essa temporada, inclusive, foi marcada pelo primeiro título do jogador, que também viria a ser campeão em 2017/18 e 2019/20 - o ano da bolha da NBA.
Ao lado de LeBron James, no Lakers, McGee conquistou seu terceiro título na liga norte-americana, além de seu último contrato de pelo menos dois anos. O pivô atuou ainda pelo Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns e Sacramento Kings, assim como um breve retorno ao Nuggets e Mavericks. De saída da NBA, assinou com os Vaqueros de Bayamón, de Porto Rico, onde ficou até acertar com os australianos.
Em seu tempo de NBA, o jogador de 2,13 metros acumula médias de 7,6 pontos e 5 rebotes por noite em pouco menos de mil jogos disputados na elite do basquete norte-americano. Além de contar com 57,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Na defesa, McGee registra mais de 2 tocos a cada partida.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confiança do Flamengo para o Intercontinental
O Flamengo conquistou o tricampeonato da "Libertadores do basquete" e garantiu a vaga para o Mundial de Clubes de 2025. Velho conhecido, o torneio intercontinental viu o Rubro-Negro se consagrar campeão do mundo em duas ocasiões, em 2014 e 2022. Três anos depois, o diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinícius Freire, se mostrou otimista pelo desempenho da equipe e as chances do elenco na nova temporada.
— Mostra qual é a filosofia do treinador que a gente trouxe. Olha a partida de ontem. A de hoje, 30 pontos, 25 pontos. Mundial, vamos brigar também, confiança grande. A gente tem um time bom demais, empenhado. A gente deu uma defesa hoje absurda. A gente ganhou o jogo na defesa — destacou Marcus Vinícius.
O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025),, o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League, além do Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete).
- Matéria
- Mais Notícias