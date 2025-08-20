menu hamburguer
Sesi Araraquara faz história com o tri da Liga de Basquete Feminino; entenda

Título veio com vitória por 65 a 57 sobre o Sampaio Basquete

Presidente da LBF, Valter Ferreira, com a capitã do SESI, Aline Moura (Foto: João Pires/LBF)
imagem cameraPresidente da LBF, Valter Ferreira, com a capitã do SESI, Aline Moura (Foto: João Pires/LBF)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro
Dia 20/08/2025
10:14
Atualizado há 1 minutos
Na noite de terça-feira (19), em duelo emocionante, o Sesi Araraquara conquistou o terceiro título seguido da Liga de Basquete Feminino, em feito inédito. Graças à vitória sobre o Sampaio Basquete por 65 a 57, no Sesi Leopoldina, em São Paulo, fechando a série em 3 a 1.

➡️ NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26

Capitã, Aline Moura foi o destaque da partida histórica, com 23 pontos, 14 rebotes e 31 de eficiência.

- Agora é alegria total. Isso é reconhecimento de um trabalho. As meninas do Sampaio são muito merecedoras também, mas a gente trabalhou muito e quando a gente fala durante todo o campeonato sobre o nosso objetivo ser lá na frente, é isso. Estou muito feliz e é só gratidão por todo esse grupo - celebrou a MVP da partida final.

A armadora Débora também festejou o tricampeonato:

- Estou muito feliz. É um título muito importante porque coroa todo o nosso trabalho. Por tudo que a gente se dedica, tudo o que a gente abre mão, e a gente se entrega para caramba, então, nada melhor do que comemorar. Estava muito confiante e concentrada hoje. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, o Sampaio tem um time de muita qualidade, mas a gente fez um segundo tempo espetacular na defesa, o que garantiu essa vitória.


Uma das que não conseguiram segurar as lágrimas foi a ala/pivô Evelyn

- É um mix de sentimento nesse momento. É a primeira vez que sou campeã da LBF e estou muito emocionada e muito honrada, mas, acima de tudo, muito, muito feliz.

COMO FORAM OS QUATRO JOGOS DA FINAL

JOGO 1 – 10.08 (DOMINGO) – Sampaio Basquete 56 x 57 SESI Araraquara – Castelinho
JOGO 2 – 12.08 (TERÇA-FEIRA) – Sampaio Basquete 63 x 64 SESI Araraquara – Castelinho
JOGO 3 – 17.08 (DOMINGO) – SESI Araraquara 62 x 70 Sampaio Basquete – SESI Leopoldina
JOGO 4 – 19.08 (TERÇA-FEIRA) – SESI Araraquara 65 x 57 Sampaio Basquete – SESI Leopoldina

Sesi Araraquara é campeão da Liga de Basquete Feminino (Divulgação)
Sesi Araraquara é campeão da Liga de Basquete Feminino (Divulgação)

Últimas campeãs da Liga de Basquete Feminino

  • 2025: SESI Araraquara
  • 2024: SESI Araraquara
  • 2023: SESI Araraquara
  • 2022: Sampaio Basquete
  • 2021: Ituano Basquete
  • 2020: Temporada cancelada devido à pandemia de COVID-19
  • 2019: Sampaio Basquete
  • 2018: Basquete Campinas
  • 2017: Corinthians/Americana
