Onde assistir e horário da partida Botafogo x Franca pelo NBB

Nesta segunda-feira (23), o Botafogo recebe o Franca no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada do NBB Caixa 24/25. O jogo tem transmissão do YouTube do NBB e do NBB Basquetpass.

O Botafogo é o décimo sexto colocado do Novo Basquete Brasil (NBB). Com 31% de aproveitamento, o Glorioso tem 5 vitórias e 11 derrotas na temporada. A equipe do treinador Sebastián Figueredo, na prorrogação, venceu o Bauru por 93 a 92 na última quinta-feira (18). O triunfo encerou o jejum de 4 jogos sem vitória do time da sede de General Severiano.

Na vitória da última quinta-feira, Yohanner Sifontes deu show, sendo eleito pelo Lance! o Craque da Rodada 20 do NBB. O venezuelano, em sua primeira partida em casa pelo Botafogo, anotou 37 pontos, a segunda maior marca da temporada. Além disso, o atleta de 29 anos teve um impressionante aproveitamento de 71,4% (5/7) nos chutes de três pontos.

Sifontes e Bira, mascote do Botafogo, na vitória sobre o Bauru (Foto: Wallace Lima / BFR)

Já o Franca vive momento de ascensão na temporada. O time do interior de São Paulo está na sétima posição no campeonato, com 10 vitórias e 6 derrotas. O atual tricampeão do NBB venceu os últimos três jogos pela competição. No sábado (21), também no Rio de Janeiro, o time do treinador Helinho venceu o Vasco por 88 a 69.

Ainda com chances de classificação para a Copa Super 8, o Franca tem Georginho como o principal jogador. O ala/armador, na vitória sobre o Vasco, anotou 14 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. O atleta de 28 anos é o líder da equipe francana na média de assistências (5,6) e eficiências (21,5). Além disso, tem a maior média de rebotes (8.7) por jogo no NBB.

Georginho, um dos destaques do time de Franca no NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Ficha técnica ✅

Botafogo x Franca - NBB

🗓 Data: 23 de dezembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio Oscar Zelaya, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB e NBB Basquetpass