Nesta segunda-feira (23), o Minas Tênis Clube recebe o São Paulo na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), às 19h30 (de Brasília) pela 22ª rodada do NBB CAIXA. A partida tem transmissão no YouTube do NBB, do UOL, do canal Arquibancada Tricolor e do NBB Basquetpass.

Atual líder do campeonato, o Minas Tênis clube garantiu a melhor campanha do primeiro turno após vencer o Paulistano por 86 a 82 em Belo Horizonte, no último sábado (21). Invicto em casa nesta temporada, o time treinado por Léo Costa tem 14 vitórias e apenas 2 derrotas no Novo Basquete Brasil (NBB).

Jemery Hollowell na partida contra o Vasco pelo NBB (Foto: Thiago Gamboa / LNB)

Jeremy Hollowell, um dos destaques do time mineiro na temporada, anotou um duplo-duplo na vitória sobre o Paulistano. Com 20 pontos e 12 rebotes na última partida, o norte-americano se destaca como peça-chave do Minas Tênis. O jogador de 30 anos tem média de 10,5 pontos e 5,6 rebotes por partida nesta edição do NBB.

O São Paulo também está garantido na Copa Super 8. Com o triunfo sobre o Brasília por 85 a 83 no Distrito Federal, no último sábado (21), o Tricolor assegurou matematicamente a vaga para o torneio que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno. A equipe treinada por Guerrinha tem 10 vitórias e 6 derrotas no NBB.

Corderro Bennett é um dos destaques do tricolor paulista na temporada. O pivô vive um bom momento e, na vitória contra o Brasília, liderou o time com 27 pontos e 7 rebotes. O norte-americano de 36 anos tem média de 15 pontos, 3,6 rebotes e 15,8 de eficiência por jogo.

Ficha técnica ✅

Minas Tênis Clube x São Paulo - NBB

🗓 Data: 23 de dezembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🌎 Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, do UOL, do canal Arquibancada Tricolor e do NBB Basquetpass.