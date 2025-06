Finais do NBB: Franca domina o Minas e empata série

O Franca venceu o Minas no segundo jogo das finais do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta quinta-feira (12), na Arena UniBH. O time de São Paulo empatou a série de cinco jogos em 1 a 1, forçando um quarto jogo para a decisão. A partida foi encerrada em 94 a 78 e dominância absoluta do Franca. A partida começou com atraso por conta de um problema técnico nos relógios do ginásio.

continua após a publicidade

O próximo jogo será realizada no sábado, às 17h, na Arena UniBH, casa do Minas.

Como foi a partida do NBB?

1º QUARTO

O Franca voou no primeiro quarto da partida. Mesmo sem apoio dos torcedores do Ginásio do Minas Tênis Clube, o time de Franca não ficou atrás do placar em nenhum momento. O que mais pesou para o mineiro na partida foram os erros excessivos, que se estenderam até o final do período. Sem muitas dificuldades, o Franca fechou o quarto em 30 a 17.

Lucas Dias, do Franca, marcando cesta no segundo jogo (Foto: Marcos Limonti / SFB)

2º QUARTO

Na segunda parte do jogo, o Minas entrou melhor na partida. O time deixou de cometer os erros que cometia no início. No placar, a vantagem seguiu grande para o Franca. O minas fez uma melhor parcial, com 19 pontos contra os 17 do time de Franca. O placar foi fechado com 47 para o Franca e 36 para o Minas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

3º QUARTO

O Franca aproveitou o penúltimo quarto para ampliar a sua vantagem. O time de Minas Gerais desceu ainda mais o nível de jogo, enquanto o Franca escalava o placar. Dessa vez, o time de Franca emplacou 29 pontos contra os 13 do Minas. O placar foi encerrado com quase 30 pontos de vantagem para o Franca. Os times foram para para o último quarto com 76 a 49 para o Franca.

Didi foi o maior pontuador da partida (Foto: Marcos Limonti / SFB)

ÚLTIMO QUARTO

Os mineiros reagiram como nunca no final da partida. Mas já não era suficiente para segurar o Franca. O Minas fez muitas cestas de três pontos, animando a torcida de casa, que ainda acreditava na virada. No final, o jogo foi encerrado em 94 a 78 para o Franca.