O Botafogo venceu o Bauru por 93 a 92 , nesta quarta-feira (18), no Ginásio Oscar Zelaya (RJ), no Rio de Janeiro, em partida válida pelo CAIXA NBB 24/25. O confronto foi decidido na prorrogação e marcado pelo bom desempenho ofensivo das equipes. O destaque foi o venezuelano Yohanner Sifontes, do Botafogo, com 37 pontos, 4 rebotes e 7 assistências.

Com o resultado, o Botafogo está na décima-quinta colocação, com 31.3% de aproveitamento. A equipe treinada por Sebástian Figueredo tem 5 vitórias e 11 derrotas no Novo Basquete Brasil (NBB). A vitória encerra o jejum do Glorioso. O time de General Severiano não vencia há 4 jogos.

Já o Bauru, com a derrota, ocupa a quarta posição, com 66.7% de aproveitamento. A equipe treinada por Paulo César Jaú tem 15 vitórias e 5 derrotas nesta edição do NBB.

Como foi o jogo? 🏀

O primeiro quarto foi equilibrado, com eficiência nos arremessos. Gemerson marcou 11 pontos, incluindo duas cestas de três, alcançando 400 na história do NBB, e ajudou o Bauru a vencer o período por 18 a 14.

No segundo quarto, o Botafogo reagiu, aproveitando erros do Bauru e investindo em transições rápidas. Yohanner Sifontes foi o destaque, anotando 13 pontos no primeiro tempo. O venezuelano brilhou na estreia em General Severiano. Resultado parcial: Botafogo 38 x Bauru 37.

No terceiro período, o Botafogo ampliou o domínio, abrindo 15 pontos de vantagem. Augusto Alcassa brilhou com 10 pontos e 100% de aproveitamento dentro do perímetro. No fim do quarto, Gemerson acertou mais uma bola de três e manteve o Bauru na disputa. Placar parcial: Botafogo 60 x Bauru 52.

No último quarto, o Bauru começou com sete pontos seguidos, reduzindo a vantagem do Botafogo para um ponto. Alex Garcia colocou o time paulista à frente pela primeira vez desde o segundo período. O jogo seguiu equilibrado, com Sifontes e Brite liderando os ataques. Alex teve a chance de decidir, mas errou o arremesso final. O tempo regulamentar terminou empatado em 79 pontos, levando o jogo à prorrogação.

Sifontes (de branco), do Botafogo, em disputa com Brite (de verde), do Bauru (Foto: Wallace Lima)

Na prorrogação, o Botafogo, empurrado pela torcida, tomou o comando do jogo. Com Sifontes, o Glorioso manteve a liderança e controlou as ações no período extra. Com 37 pontos, o venezuelano foi o destaque da partida, com desempenho impressionante: 75% de aproveitamento nos arremessos e 71% nos chutes de três pontos. A atuação decisiva foi fundamental para garantir a vitória do Botafogo sobre o favorito Bauru por 93 a 92.

TIMES E PONTOS - Botafogo 93 x 92 Bauru

BOTAFOGO

Titulares

#1 Thomas - 10 pontos

#3 Queirós - 3 pontos

#8 Derick - 10 pontos

#14 Pecos - 5 pontos

#19 Alcassa - 16 pontos

Reservas

#7 Matheusinho - 7 pontos

#23 Sifontes - 37 pontos

#41 Novas Mateo - 5 pontos

BAURU

Titulares

#3 Brite - 30 pontos

#6 Gemerson - 22 pontos

#10 Alex - 20 pontos

#19 Mogi - 8 pontos

#23 Andrezão - 2 pontos

Reservas

#5 Davi - 4 pontos

#13 Brandão - 4 pontos

#15 Maciel - 2 pontos

Próximos confrontos

O Botafogo faz mais duas partidas em casa no primeiro turno do NBB. Na próxima segunda-feira (23), o Glorioso recebe o Franca, às 20h (de Brasília), no Ginásio Oscar Zelaya. Já o Bauru tem mais um compromisso no Rio de Janeiro. Na sexta-feira (20), o time do interior de São Paulo enfrenta o Flamengo, no Maracanãzinho, às 20h (de Brasília).