A Arena UniBH ficou pequena diante da rivalidade entre Minas e Franca, que fizeram o jogo três da série final do Novo Basquete Brasil (NBB) no final da tarde deste sábado (14). Com a vitória por 83 a 73, Franca deixa a decisão para a próxima partida da série de cinco jogos, ficando com o match point a favor.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

1º quarto

Mesmo jogando em casa, o Minas começou os primeiros minutos do jogo tímido. Viu o adversário abrir vantagem de quatro pontos e demorou para reagir. Já o Franca começou bem o jogo, fazendo dez a dois em certo momento, com volume tático e ditando o ritmo, teve um aproveitamento de 61% na primeira parte. O Minas apostou na tática de jogar todos dos jogadores do time paulista para fora da pequena área na intenção de forçar mais os arremessos de longa distância, mas acabaram se perdendo na movimentação do time do Franca e viu o final da primeira parcial terminar em 24 a 17 para os paulistas.

2º quarto

O time do Franca foi inteligente ao trabalhar com a sua vantagem imposta. Os paulistas conseguiram trabalhar a bola e montar suas jogadas com tranquilidade. Além de estarem com o time mais ofensivo não só no ataque, como na defesa, abriram 11 pontos de vantagem no segundo quarto. Mas nos minutos finais, o time de Minas se arrumou na partida e acabou vencendo a parcial no segundo quarto por 16 a 14.

continua após a publicidade

Hallowell, foi um dos jogadores principais do Minas, acabou se machucando no final do segundo quarto. Ele acabou virando o pé após um jogador do Franca o pisar na hora da defesa, ele teve que deixar a quadra com ajuda de seus companheiros sem conseguir encostar o pé no chão. Mas os mineiros usaram bem as paradas feitas pelo técnico Léo Costa para que pudesse organizar a parte mental dentro da quadra. Mesmo com as dificuldades que pareciam aumentar, colocaram ainda mais velocidade no final do segundo quarto e diminuíram a vantagem do time visitante indo para o intervalo com o placar de 38 a 33.

➡️Relógio quebrado atrasa início do jogo dois da final do NBB

3º quarto

O ritmo de jogo nessa quarto ficou mais equilibrado. O Minas teve momentos em que pode encostar mais o placar diante do Franca, mas não conseguiu nenhum momento de domínio do placar. Os times fizeram mais jogadas em forçavam a cesta de três pontos. A torcida ajudou a levantar o time da casa que chegou a diminuir a vantagem dos adversários para três pontos, mas ainda assim, não foi suficiente para virar o jogo no quarto. O placar final desse tempo foi de 58 para 49 para o time paulista e a parcial foi de 16 a 20 também para o Franca.

continua após a publicidade

Arena UniBH durante jogo 3 da série final da NBB (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Último quarto

O time de Franca não deixou o Minas respirar em nenhum momento. Uma vitória categórica, que leva para o quarto jogo uma pressão ainda maior para os mineiros, pois tem a difícil tarefa de ganhar o quarto jogo para ainda sonhar com o título do NBB. Os francanos usaram os últimos dez minutos de jogo para administrar sua vantagem e contar com as jogadas individuais de seus jogadores, que marcou o diferencial dessa reta final.

O time de Minas sentiu a derrota do último jogo, o que fez com que os atletas não executassem jogadas de muita ofensividade para que pudesse dar aos seus torcedores esperança de uma reação no último quarto. O placar final do jogo foi 83 a 73 também para o time da cidade de Franca.

Jogo quatro da série final

O quarto jogo acontece na próxima quarta-feira (18), 18h30 (de Brasília) na casa do Franca, no Ginásio Pedrocão.