Sloan, do Pinheiros, é o Craque da Rodada do NBB CAIXA

No último sábado (21), na vitória fora de casa do Pinheiros sobre o Caxias do Sul por 101 a 92, no Ginásio do Sesi (RS), o armador David Lee Sloan teve atuação impressionante. O atleta foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada do NBB CAIXA 24/25. O norte-americano anotou 31 pontos e 15 assistências, suas maiores marcas pelo Novo Basquete Brasil (NBB) para garantir a vitória do Pinheiros na prorrogação.

Sloan foi peça-chave na vitória do Pinheiros sobre o Caxias do Sul, que marcou o terceiro triunfo consecutivo do time paulista no NBB. O armador norte-americano teve uma atuação decisiva, alcançando seu primeiro duplo-duplo da temporada e anotando 9 dos 18 pontos da equipe na prorrogação, assegurando o resultado positivo.

As estatísticas reforçam a desempenho brilhante de Sloan. Com uma eficiência de 38, ele registrou o melhor índice entre todos os jogadores da 21ª rodada, evidenciando sua contribuição completa para o desempenho do Pinheiros. Além disso, o atleta de 25 anos liderou a rodada no quesito plus/minus, com um saldo de +26. Este índice retrata o saldo de pontos da equipe com a presença do jogador em quadra.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e intensidade, com as duas equipes estabelecendo aproveitamento acima dos 50% nos arremessos gerais no primeiro tempo. Com 10 pontos e 8 rebotes, Sloan já despontava com números expressivos na metade da partida, sendo fundamental para a vitória do Pinheiros por 47 a 40 no segundo quarto.

David Sloan escolhe a melhor opção de passe (Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ)

Na volta do intervalo, o Caxias reagiu e reduziu a desvantagem para apenas três pontos ao final do terceiro período. No último quarto, o time da casa chegou a virar o jogo. Porém, o Pinheiros respondeu de forma rápida, com Sloan anotando 9 pontos no período derradeiro e levou o jogo para prorrogação.

No tempo extra, o Caxias não conseguiu manter o ritmo, enquanto Sloan assumiu o comando do ataque do Pinheiros. O armador brilhou, encerrando o jogo com 31 pontos e 15 assistências, liderando sua equipe à vitória na prorrogação por 19 a 10. Com o placar final de 101 a 92, o Pinheiros consolidou como candidato a vaga na Copa Super 8.



Sloan, do Pinheiros, na partida contra o Caxias do sul (Foto: Matheus Magnani)

David Sloan, natural de Kentucky, nos Estados Unidos, está em sua primeira temporada no NBB. Aos 25 anos, ele chegou como a principal contratação do clube da capital paulista para a temporada. Antes de atuar no Pinheiros, Sloan passou pelo Capitanes, equipe do basquete mexicano, onde teve a oportunidade de trabalhar com Vitor Galvani, atual técnico do time paulista.