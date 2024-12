NBB: São José surpreende e vence Flamengo no Marcanãzinho

O São José venceu o Flamengo por 84 a 82 nesta sexta-feira (27), no Marcanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 23ª rodada do NBB Caixa 24/25. A partida fiou marcada pelas trocas na liderança do placar e pelo alto aproveitamento do perímetro da equipe visitante no último quarto. O destaque da partida foi Douglas, do São José, com 29 pontos, 2 rebotes e 2 assistências.

Com o resultado de hoje, o Flamengo encerra uma sequência de 4 vitórias seguidas. A equipe carioca está na segunda colocação do Novo Basquete Brasil (NBB), com 14 triunfos e 4 derrotas. Na última segunda-feira (23), o Rubro-negro venceu o Paulistano por 89 a 75 no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo.

Com a vitória, o São José põe fim a sequência de duas derrotas consecutivas. A equipe do técnico Régis Marrelli está na décima primeira posição do torneio, com 8 vitórias e 10 derrotas na atual temporada. Na última rodada, o time do interior paulista perdeu para o Pato Basquete por 85 a 81.

🏀Como foi o jogo?

O São José começou com força total no primeiro período, dominando o ritmo de jogo. Douglas Silva se destacou como o principal jogador, anotando 11 pontos e colocando o São José em vantagem por 8 pontos. No entanto, o Flamengo reagiu com o trio Balbi, Shaq Johnson e Ruan, que somaram 12 pontos juntos e garantiram a virada no final da etapa inicial, vencida pelos cariocas por 21 a 20.

Leal (de branco) salta no início da partida contra o Flamengo pelo NBB (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

A partida seguiu equilibrada até a metade do segundo período, quando o time paulista reassumiu o controle do jogo. O São José se impôs defensivamente e limitou o Flamengo a 14,3% de aproveitamento do perímetro (1/7). O time visitante venceu o segundo quarto por 44 a 35.

Na volta o intervalo, o Flamengo acertou a defesa e apostou no contra-ataque para virar o placar. A estratégia do time do treinador Gustavo de Conti se mostrou eficiente e a equipe da casa dominou o terceiro quarto, vencendo a parcial por 25 a 8. O Rubro-negro, que não permitiu cestas de três para a equipe visitante no período, fechou o terceiro à frente do placar por 63 a 56.

No último quarto, o São José buscou novamente a virada. O time paulista, com 75% de aproveitamento do perímetro (6/8), anotou 32 pontos no quarto derradeiro e conquistou a terceira vitória fora de casa no NBB. Com 11 pontos no último período, o destaque da partida foi Douglas, do São José, com 29 pontos, 2 rebotes e 2 assistências.

Douglas avança em direção ao garrafão na partida contra o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)

TIMES E PONTOS - FLAMENGO 82 × 84 SÃO JOSÉ

FLAMENGO

Titulares

#7 Jhonatan - 6 pontos

- 6 pontos #22 Johnson Sr - 4 pontos

- 4 pontos #23 Kayo - 11 pontos

- 11 pontos #47 Alexey - 20 pontos

- 20 pontos #83 Gallizzi - 3 pontos

Reservas

#6 Balbi - 12 pontos

- 12 pontos #8 Williams - 14 pontos

- 14 pontos #24 Siewert - 4 pontos

- 4 pontos #30 Ruan - 8 pontos

SÃO JOSÉ

Titulares

#0 Douglas - 29 pontos

- 29 pontos #2 Leal - 7 pontos

- 7 pontos #4 Ruivo - 5 pontos

- 5 pontos #8 Vieta - 17 pontos

- 17 pontos #15 Carbonari - 4 pontos

Reservas

#7 Vitor - 3 pontos

- 3 pontos #18 Martin - 17 pontos

- 17 pontos #30 Adyel- 2 pontos

PRÓXIMOS JOGOS

A rodada 24, a última de 2024, acontece no próximo domingo (29), às 11h (de Brasília). O Flamengo recebe o Mogi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). Também na capital Fluminense, o São José enfrenta o Vasco, no ginásio de São Januário.

🏀MINAS 83 × 73 BAURU

Mais cedo, o Minas venceu o Bauru e manteve a invencibilidade na Arena UniBH. O time mineiro assumiu a liderança ao final do primeiro quarto e controlou a partida até o fim. No terceiro quarto, o líder do campeonato ampliou a vantagem no placar para 17 pontos e consolidou a nova vitória em casa nesta temporada. O destaque do jogo foi Hollowell, com 15 pontos