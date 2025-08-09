Exclusivo: Yago dos Santos diz que a NBA é um objetivo

Yago dos Santos, que coleciona títulos pelo Flamengo, assim como no basquete alemão e sérvio, espera voltar a jogar na principal liga mundial, a NBA. Em 2023, o armador da seleção brasileira vestiu a camisa do Chicago Bulls durante a Summer League. E, em entrevista exclusiva ao Lance!, esse paulista, de 25 anos, fala do objetivo de jogar nos EUA. Veja o vídeo acima.



- Não é mais sonho, é um objetivo, assim como tenho um de ser um dos melhores da Euroliga, não vou pensar em outra coisa até conseguir isso - conta Yago.



Na conversa com o Lance!, o camisa 2 da seleção brasileira relembra a importância e os aprendizados de sua passagem pela Summer League:





- O tempo que fiquei no Chicago foi muito importante, porque eu vinha de uma temporada na Alemanha, sendo campeão, MVP, não tive tempo para descansar, fui direto para os Estados Unidos, melhorei meu idioma, conheci coisas novas, acabei treinando muito e fiz boa partida, mostrei ao mundo quem eu era - continua o paulista da cidade de Tupã.

Yago recebeu proposta durante a Summer League da NBA

E foi durante a Summer League que o brasileiro acertou sua ida para o clube atual, na Sérvia:



- Foi ali que recebi a proposta do Estrela Vermelha. Eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, mas, sem dúvida nenhuma, é um objetivo que tenho, sempre tive. Antes era mais um sonho, não sabia qual a possibilidade de isso acontecer. Mas hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando, estou conseguindo desempenhar meu papel. Então, é mais um objetivo do que um sonho que, lá no fundo, ainda pulsa em mim.

Yago dos Santos e Bruno Caboclo pela seleção (Reprodução)

A amizade com Bruno Caboclo

Na entrevista ao Lance!, Yago também falou sobre a 'rivalidade' com Bruno Caboclo, também da seleção brasileira:



- Foi estranho, porque o Bruno é um dos meus melhores amigos pessoais. Vê-lo em outro time, depois da temporada que fizemos na Alemanha, foi muito estranho. Mas eu estava muito feliz por ele estar lá, morar perto, na mesma cidade, a gente se vê todos os dias. Foi estranho, mas, ao mesmo tempo, divertido, pois o vi jogando num clube gigantesco, que é o Parthizam, e ver que as pessoas estão gostando dele. Dentro da quadra, falei para ele que um tinha que ganhar e eu faria de tudo para ser eu. Mas, fora da quadra, a gente sempre se deu super bem, o pessoal ficava até meio constrangido com a nossa amizade, e a gente se dava super bem. Tinham uns caras que eram da seleção sérvia e nem se falavam, a gente se encontrava no corredor, ficava conversando sobre a vida. Ele é um cara especial, que Deus nos colocou no mesmo caminho na Alemanha e, depois, na Sérvia.

Yago dos Santos, Petrovic e Bruno Caboclo em Belgrado (Divulgação/CBB)







Na conversa com o Lance!, Yago falou sobre o desafio de ser baixo (1,78m) para a modalidade:



- Isso nunca me afetou, mas os padrões e regras são feitos para seguir e, muitas vezes, para quebrar. Acho que Deus, sem dúvida nenhuma, me fez exatamente do jeito e do tamanho que sou e com o dom que tenho para jogar basquete. E, às vezes, tirar esse preconceito de lado. Realmente gosto de chegar num lugar, com o pessoal do time e as pessoas perguntarem: Por que você é tão baixo? Falo porque sou especial e está tudo certo.

