Jogo da Seleção Brasileira de basquete é cancelado por motivo inusitado

Após semanas de preparação, a Seleção Brasileira de basquete teve o jogo de estreia na Copa Latina adiado. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou, neste domingo (17), que um problema na ventilação do ginásio impediu a realização da partida contra o Uruguai. Essa disputa, que acontece no Panamá, precede a principal competição deste inverno, a AmeriCup.

Apesar de todos os jogos da Copa Latina aconteceram no mesmo ginásio, o confronto seguinte continua agendado para esta segunda-feira (18), contra a Argentina. A organização do torneio tentou resolver os problemas com vapor d'água dentro da quadra, mas não teve sucesso, segundo nota da CBB.

É inegável que a principal competição desta estação é a AmeriCup, que será disputada no fim do mês de agosto. Antes disso, no entanto, a Seleção Brasileira disputa a Copa Latina como preparação para o torneio continental. A competição, em formato de quadrangular, acontece entre os dias 17 e 19 de agosto no Panamá.

Com o cancelamento da partida de estreia, o Brasil terá "apenas" dois jogos a frente contra tradicionais seleções americanas. A próxima partida continua marcada contra a Argentina, com o Panamá na sequência.

Comunicado na íntegra da CBB

"O jogo entre Brasil x Uruguai pela estreia da Copa Latina no Panamá está cancelado.

Um problema no sistema de ar condicionado do ginásio acabou lançando muito vapor d’água na quadra, tornando impossível a realização do confronto.

A organização do evento tentou contornar a situação e diversos testes na quadra foram realizados na última hora, mas devido ao piso seguir escorregadio, o duelo não acontecerá.

Brasil entra em quadra nesta segunda-feira, contra a Argentina. A organização do torneio irá definir o que será feito em relação ao formato de disputa após esse imprevisto."

Relembre os convocados do Brasil para a AmeriCup

Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou os jogadores convocados do Brasil para a disputa da AmeriCup de basquete. Foram 16 atletas convocados, sendo que 12 viajam para a Nicarágua. Gui Santos e Didi não foram convocados. O torneio acontece entre 22 e 31 de agosto e é o primeiro do ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Gui Santos e Didi conversaram previamente com a Confederação Brasileira de Basquete e pediram dispensa da disputa por motivos pessoais não divulgados.

Caio Pacheco - Coruña-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB

Alexey Borges - Flamengo

Georginho de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP

Reynan Gabriel - Pinheiros

Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

Gui Deodato - Flamengo

Kevin Crescenzi - Brasília

Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR

Mãozinha Pereira - Free Agent