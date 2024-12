Brasília brilha no último quarto e vence o Franca pelo NBB

O Brasília venceu o Franca por 91 a 86 nesta sexta-feira (27), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília (DF), em jogo válido pela 12ª rodada do NBB CAIXA 24/25. A partida ficou marcada pelo poder de reação do time da capital, que buscou duas viradas durante a partida. O destaque do jogo foi Lucas Larceda, do Brasília, com 27 pontos, 4 rebotes e 6 assistências.

Com o resultado, o Brasília vai para a quarta colocação, com 11 vitórias e seis derrotas. O Franca tem a mesma campanha do time da capital, mas segue na frente por conta do saldo de pontos, 77 a 41.

🏀 COMO FOI O JOGO?

A partida começou com domínio do Franca, que chegou a abrir 10 a 2. Mas o Brasília reagiu e conseguiu o empate por 20 a 20 no final do primeiro quarto. A reação do time da casa continuou no período seguinte, principalmente com Lucas Lacerda e Anton Cook, e a equipe da capital foi para o intervalo vencendo por 46 a 41.

Brasília venceu o Franca pelo NBB Caixa (Foto: Matheus Maranhão / @mmaranhofoto)

Na volta, quem reagiu foi o Franca. Com o brilho de Didi Louzada, o time paulista conseguiu virar e foi para o quarto final com quatro pontos de vantagem, 67 a 63. Nos últimos dez minutos, o Brasília retomou o controle da partida e assumiu a liderança. Nos minutos finais, o Franca até encostou no placar, mas não conseguiu o empate e a equipe da capital venceu por 91 a 86

TIMES E PONTOS - Caixa/Brasília Basquete 91 × 86 Sesi Franca CAXIAS

Caixas/Brasília Basquete

Titulares

#7 Cook - 16 pontos

#9 Pedro - 9 pontos

#16 Rodrigues - 7 pontos

#25 Nesbitt - 17 pontos

#30 Von Haydin - 13 pontos

Reservas

#20 Magna - 0 pontos

#77 Beller- 2 pontos

#10 Lucas - 27 pontos

Sesi Franca

Titulares

#0 Didi - 23 pontos

#7 Corvalan- 9 pontos

#21 Wesley - 19 pontos

#14 Georginho - 17 pontos

#32 David Jackson - 9 pontos

Reservas

#1 João M. - 0 ponto

#43 Nathan Mariano - 1 ponto

#73 Hinkle - 8 pontos

Próximos jogos

No próximo domingo (29), o Brasília recebe o Bauru na Arena BRB Nilson Nelson, às 11h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Franca encara o Minas na Arena UniBH.

🏀Botafogo 97 × 85 Mogi

Outro jogo movimentou a noite desta sexta-feira. No Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Mogi por 97 a 85 A partida foi controlada pelo Alvinegro carioca no primeiro tempo, que foi para o intervalo vencendo por 47 a 31.

No segundo tempo, o Botafogo controlou a vantagem e levou a vitória confortável para casa. Augusto Alcassa, com 17 pontos, comandou a vitória dos Alvinegros.