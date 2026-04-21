Com Flamengo e Corinthians, apenas quatro times chegam embalados nos playoffs do NBB

Das 16 equipes classificadas para os playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), apenas quatro entram em quadra em boa fase. A disputa começa nesta terça-feira (21), a partir das 11h (de Brasília), com Corinthians e Unifacisa – ambos embalados por duas vitórias seguidas. Para além dos rivais diretos, Flamengo e Sesi Franca completam a lista dos times que fecharam a temporada regular em sequência positiva.

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Durante a fase de classificação, é comum que as equipes vivam períodos de altos e baixos ao longo das 38 partidas disputadas. Há quem domine, como foi o caso do Franca. E há quem leve ao pé da letra a expressão "altos e baixos", com boas e más sequências, como Flamengo, Corinthians e Unifacisa.

O que todos têm em comum, ao menos, é o bom momento com que chegam aos playoffs do NBB. Enquanto isso, Pinheiros, Minas, Brasília, Paulistano, São José, Mogi, Bauru, União Corinthians, Caxias do Sul, Cruzeiro, Rio Claro e Botafogo vêm de vitória isolada ou de derrotas.

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Vale destacar, no entanto, que, mesmo entre os quatro em alta, o Franca ainda se sobressai como principal referência. A equipe paulista soma 10 vitórias consecutivas na liga nacional. O último revés, inclusive, foi contra o Flamengo, no dia 19 de fevereiro deste ano.

Últimas vitórias de cada um dos quatro

Sesi Franca

14 de abril – Brasília 78 x 83 Franca

12 de abril – Rio Claro 82 x 92 Franca

09 de abril – Franca 100 x 64 Pato

06 de abril – Bauru 87 x 91 Franca

03 de abril – Mogi 75 x 79 Franca

01 de abril – São José 91 x 93 Franca

24 de março – Corinthians 93 x 96 Franca

22 de março – Franca 116 x 71 Fortaleza

19 de março – Franca 114 x 95 Unifacisa

22 de fevereiro – Vasco 80 x 85 Franca

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Flamengo

14 de abril – Flamengo 95 x 75 Vasco

11 de abril – Botafogo 89 x 102 Flamengo

08 de abril – Flamengo 90 x 84 Cruzeiro

Corinthians

17 de abril – Caxias 79 x 92 Corinthians

15 de abril – União Corinthians 86 x 92 Corinthians

Unifacisa

14 de abril – Cruzeiro 91 x 101 Unifacisa

12 de abril – Minas 77 x 80 Unifacisa

➡️ Histórico recente e classificação apontam NBB sem zebras nos playoffs

Calendário das quatro equipes nos playoffs do NBB

Franca (1º) x Botafogo (16º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – Franca x Botafogo – UOL

Franca x Botafogo – UOL Jogo 2 – 25/04 (sábado), 20h30 – Botafogo x Franca – XSports

Botafogo x Franca – XSports Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 21h – Botafogo x Franca – YouTube NBB CAIXA

Botafogo x Franca – YouTube NBB CAIXA Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Franca x Botafogo – a definir

Franca x Botafogo – a definir Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Franca x Botafogo – a definir

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h – Flamengo x União Corinthians – ESPN

Flamengo x União Corinthians – ESPN Jogo 2 – 25/04 (sábado), 18h – União Corinthians x Flamengo – YouTube NBB CAIXA

União Corinthians x Flamengo – YouTube NBB CAIXA Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 20h – União Corinthians x Flamengo – XSports

União Corinthians x Flamengo – XSports Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Flamengo x União Corinthians – a definir

Flamengo x União Corinthians – a definir Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Flamengo x União Corinthians – a definir

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)

Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

Corinthians x Unifacisa – SporTV Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h – Unifacisa x Corinthians – SporTV

Unifacisa x Corinthians – SporTV Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h – Unifacisa x Corinthians – SporTV

Unifacisa x Corinthians – SporTV Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira), 19h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

Corinthians x Unifacisa – SporTV Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira), 14h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

*Se necessário

Corinthians venceu o Fortaleza jogando em casa pelo NBB (Foto: Beto Miller/ Corinthians)