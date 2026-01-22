Do Flamengo ao Franca: todos os campeões da Copa Super 8

Em sete edições da Copa Super 8, apenas três equipes levantaram o troféu. Agora, na oitava edição do torneio, marcada para os dias 24 a 31 de janeiro, um novo campeão pode surgir entre os oito classificados. Veja os times que já conquistaram o título desde 2018.

Criada em 2018, a Copa Super 8 reúne os melhores times do primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) em formato de mata-mata. As equipes, então, se enfrentam em jogo único das quartas à grande final.

Todos os campeões da Copa Super 8

2018 – Flamengo conquista o título de estreia

Na edição inaugural da Copa Super 8, o Flamengo foi o primeiro clube a levantar o troféu. A equipe superou KTO Minas e Botafogo antes de enfrentar o Sesi Franca na final, disputada no Pedrocão. Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro manteve o controle da partida e venceu por 79 a 75, com Marquinhos eleito o MVP da competição.

Flamengo, campeão em 2018 (Foto: João Pires/LNB)

2020 – Sesi Franca empata na liderança

Em 2020, o Sesi Franca conquistou o título da Copa Super 8 após uma campanha de alto nível. O time eliminou a Unifacisa nas quartas de final e o KTO Minas na semifinal antes de encarar o Flamengo na decisão, na Arena Carioca 1. Apesar de sair em desvantagem no placar, a equipe comandada por Helinho Garcia reagiu no segundo tempo e venceu por 77 a 73. Rafael Hettsheimer foi eleito o MVP do torneio.

Franca, campeão em 2020 (Foto: João Pires/LNB)

2021 – Flamengo volta ao topo

O Flamengo recuperou o título da Copa Super 8 em 2021 com uma campanha marcada pela consistência defensiva e pelo controle nos momentos decisivos. Após superar o Sesi Franca e o Bauru Basket, o Rubro-Negro venceu o São Paulo na final e garantiu mais uma conquista sob o comando de Gustavo De Conti. Olivinha foi eleito o MVP da edição.

Flamengo, campeão em 2021 (Foto: João Pires/LNB)

2022 – KTO Minas conquista título inédito

A edição de 2022 marcou o primeiro título do KTO Minas na Copa Super 8. A equipe mineira passou pela Unifacisa e eliminou o então campeão Flamengo para chegar à final contra o São Paulo. Em uma decisão equilibrada, definida na última bola, o Minas venceu por 78 a 77. Gui Deodato foi o MVP da competição.

Minas, campeão em 2022 (Foto: João Pires/LNB)

2023 – Sesi Franca vence mais uma

O Sesi Franca voltou a levantar o troféu da Copa Super 8 em 2023 e garantiu o bicampeonato. A equipe eliminou o Bauru Basket e o Corinthians antes de enfrentar o Flamengo na final, disputada no Pedrocão. Com uma atuação coletiva sólida, o time francano venceu por 76 a 65, com David Jackson eleito o MVP do torneio.

Franca, campeão em 2023 (Foto: Deco Pires/LNB)

2024 – Flamengo chega ao tricampeonato

Em 2024, o Flamengo conquistou mais um título da Copa Super 8 ao vencer a Unifacisa por 83 a 77 na final, disputada no Maracanãzinho. A equipe rubro-negra passou pelo Bauru Basket nas quartas de final e superou o Paulistano por um ponto na semifinal. Gabriel Jaú foi eleito o MVP da competição.

Flamengo, campeão em 2024 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

2025 – Flamengo amplia a hegemonia

O Flamengo abriu, então, a vantagem como maior campeão do torneio. A equipe conquistou o título da Copa Super 8 de 2025 ao vencer o KTO Minas por 64 a 61 na final, disputada na Arena UniBH. Antes da decisão, o Rubro-Negro superou Vasco da Gama e Sesi Franca. Alexey Borges foi eleito o MVP da edição, que marcou o último título de Gustavo De Conti pelo clube.