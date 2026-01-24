Quartas da Copa Super 8 começa neste sábado (24); saiba onde assitir
A primeira partida será entre o Flamengo e o São José no Rio de Janeiro
A Copa Super 8 começa com o duelo entre Flamengo e São José neste sábado (24). Em formato de mata-mata, a disputa reúne os oito melhores times do primeiro turno do NBB e será realizada entre os dias 24 e 31 de janeiro. Os jogos serão transmitidos pelo SporTV e pelo YouTube do NBB.
Como funciona a Copa Super 8
- Participam os oito primeiros colocados do primeiro turno do NBB;
- O torneio é disputado em mata-mata, com jogo único em todas as fases;
- São sete partidas ao todo: quatro quartas de final, duas semifinais e a final;
- Os confrontos seguem o critério de classificação: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.
Confrontos definidos
Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros levou vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – critério de desempate – no primeiro turno do NBB. Apesar disso, é a equipe rubro-negra que abre a competição.
Quartas de final
- Jogo 1 – Flamengo (2º) x São José (7º)
Sábado, 24 de janeiro, às 19h (de Brasília) – SporTV 3
- Jogo 2 – Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)
Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília) – YouTube NBB
- Jogo 3 – Minas (3º) x Corinthians (6º)
Domingo, 25 de janeiro, às 11h (de Brasília) – SporTV 2 e YouTube NBB
- Jogo 4 – Franca (4º) x Brasília (5º)
Domingo, 25 de janeiro, às 17h (de Brasília) – SporTV 2 e YouTube NBB
Caminho até a vaga continental
As semifinais estão previstas para os dias 27 e 28 de janeiro, enquanto a grande final acontece no sábado, 31 de janeiro, às 17h (de Brasília). O vencedor não só conquista o troféu do Super 8, como também assegura presença no cenário internacional ao disputar a Champions League das Américas.
