Destaque do Flamengo abre o jogo sobre instabilidade e mira Super 8

O Flamengo venceu o Mogi das Cruzes, mas o roteiro de altos e baixos deixou lições para o time às vésperas da Copa Super 8. Após o triunfo no Maracanãzinho, o ala-pivô Kayo, um dos grandes nomes da noite com seus 18 pontos e 100% de aproveitamento na partida, falou com exclusividade ao Lance! sobre como o elenco lida com as oscilações dentro de quadra.

Kayo foi um dos principais nomes do Flamengo na vitória contra o Mogi pelo NBB (Foto: Juliana Nascimento / CRF)

Questionado sobre a inconsistência da equipe, que chegou a sofrer uma run de 9 a 0 no início do terceiro período, Kayo foi enfático ao defender o poder de reação do grupo liderado pelo técnico argentino Sergio Hernández.

— Eu acho que, mesmo com esse momento de inconsistência, nossa equipe continua buscando, continua fazendo o trabalho. A gente não se abala por um 9 a 0 — afirmou o jogador.

O susto serviu para mostrar a força mental do Flamengo. Após o início ruim no terceiro quarto, o Rubro-Negro rapidamente recuperou o controle das ações.

— Tanto que depois a gente foi por um 19 a 10, então a gente foi muito bem. Eu acho que isso também pode afetar um pouco na Copa Super 8, mas a gente não se abalando e continuando marcando firme e voltando para o jogo, a gente pode tudo — projetou Kayo.

Próximo compromisso do Flamengo

O Flamengo vira a chave e foca no São José, adversário deste sábado (24), às 19h, também no Maracanãzinho, pelas quartas de final da Copa Super 8.

