Datas e confrontos da estreia dos playoffs do NBB; veja onde assistir
Fase de classificação se encerrou neste sábado (18); 16 times seguem na disputa
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A temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim no último sábado (18). Em busca do tão sonhado título, as 16 equipes classificadas disputam as oitavas de final nos playoffs da liga nacional. Com o encerramento da fase de classificação, a Confederação Brasileira de Basquete divlugou o calendário completo dos jogos.
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Calendário completo das oitavas de final do NBB
Franca (1º) x Botafogo (16º)
- Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – Franca x Botafogo – UOL
- Jogo 2 – 25/04 (sábado), 20h30 – Botafogo x Franca – XSports
- Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 21h – Botafogo x Franca – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Franca x Botafogo – a definir
- Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Franca x Botafogo – a definir
*Se necessário
Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º)
- Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h30 – Pinheiros x Rio Claro – UOL
- Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 21h – Rio Claro x Pinheiros – ESPN
- Jogo 3 – 26/04 (domingo), 16h – Rio Claro x Pinheiro – XSports
- Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Pinheiros x Rio Claro – a definir
- Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Pinheiros x Rio Claro – a definir
*Se necessário
Minas (3º) x Cruzeiro (14º)
- Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 18h – Minas x Cruzeiro – ESPN
- Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 20h – Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h30 – Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Minas x Cruzeiro – a definir
- Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Minas x Cruzeiro – a definir
*Se necessário
Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º)
- Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 20h – Brasília x Caxias do Sul – Xsports
- Jogo 2 – 25/04 (sábado), 17h – Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 19h30 – Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Brasília x Caxias do Sul – a definir
- Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Brasília x Caxias do Sul – a definir
*Se necessário
Flamengo (5º) x União Corinthians (12º)
- Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h – Flamengo x União Corinthians – ESPN
- Jogo 2 – 25/04 (sábado), 18h – União Corinthians x Flamengo – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 20h – União Corinthians x Flamengo – XSports
- Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Flamengo x União Corinthians – a definir
- Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Flamengo x União Corinthians – a definir
*Se necessário
Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)
- Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h – Corinthians x Unifacisa – SporTV
- Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h – Unifacisa x Corinthians – SporTV
- Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h – Unifacisa x Corinthians – SporTV
- Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira), 19h – Corinthians x Unifacisa – SporTV
- Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira), 14h – Corinthians x Unifacisa – SporTV
*Se necessário
Paulistano (7º) x Bauru Basket (10º)
- Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 20h30 – Paulistano x Bauru – XSports
- Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h30 – Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 3 – 26/04 (domingo), 18h – Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA
- Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Paulistano x Bauru – a definir
- Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Paulistano x Bauru – a definir
*Se necessário
São José (8º) x Mogi (9º)
Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – São José x Mogi – UOL
Jogo 2 – 25/04 (sábado), 17h30 – Mogi x São José – YouTube NBB CAIXA
Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 19h00 – Mogi x São José – ESPN
Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – São José x Mogi – a definir
Jogo 5* – 02/05 (sábado) – São José x Mogi – a definir
*Se necessário
Os times de melhor campanha iniciam os playoffs jogando em casa, e depois fazem os jogos 2 e 3 fora. Caso seja necessário, o mando dos jogos 4 e 5 volta para os times com melhor classificação na primeira fase. Os playoffs serão disputados em série melhor de cinco jogos até a decisão.
Osasco e Vasco ficaram nas últimas posições da tabela e foram rebaixados para a Liga Ouro, divisão de acesso do basquete nacional.
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