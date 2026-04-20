A temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim no último sábado (18). Em busca do tão sonhado título, as 16 equipes classificadas disputam as oitavas de final nos playoffs da liga nacional. Com o encerramento da fase de classificação, a Confederação Brasileira de Basquete divlugou o calendário completo dos jogos.

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Calendário completo das oitavas de final do NBB

Franca (1º) x Botafogo (16º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – Franca x Botafogo – UOL

Franca x Botafogo – UOL Jogo 2 – 25/04 (sábado), 20h30 – Botafogo x Franca – XSports

Botafogo x Franca – XSports Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 21h – Botafogo x Franca – YouTube NBB CAIXA

Botafogo x Franca – YouTube NBB CAIXA Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Franca x Botafogo – a definir

Franca x Botafogo – a definir Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Franca x Botafogo – a definir

*Se necessário

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º)

Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h30 – Pinheiros x Rio Claro – UOL

Pinheiros x Rio Claro – UOL Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 21h – Rio Claro x Pinheiros – ESPN

Rio Claro x Pinheiros – ESPN Jogo 3 – 26/04 (domingo), 16h – Rio Claro x Pinheiro – XSports

Rio Claro x Pinheiro – XSports Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Pinheiros x Rio Claro – a definir

Pinheiros x Rio Claro – a definir Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Pinheiros x Rio Claro – a definir

*Se necessário

Minas (3º) x Cruzeiro (14º)

Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 18h – Minas x Cruzeiro – ESPN

Minas x Cruzeiro – ESPN Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 20h – Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA

Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h30 – Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA

Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Minas x Cruzeiro – a definir

Minas x Cruzeiro – a definir Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Minas x Cruzeiro – a definir

*Se necessário

Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 20h – Brasília x Caxias do Sul – Xsports

Brasília x Caxias do Sul – Xsports Jogo 2 – 25/04 (sábado), 17h – Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA

Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 19h30 – Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA

Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Brasília x Caxias do Sul – a definir

Brasília x Caxias do Sul – a definir Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Brasília x Caxias do Sul – a definir

*Se necessário

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h – Flamengo x União Corinthians – ESPN

Flamengo x União Corinthians – ESPN Jogo 2 – 25/04 (sábado), 18h – União Corinthians x Flamengo – YouTube NBB CAIXA

União Corinthians x Flamengo – YouTube NBB CAIXA Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 20h – União Corinthians x Flamengo – XSports

União Corinthians x Flamengo – XSports Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Flamengo x União Corinthians – a definir

Flamengo x União Corinthians – a definir Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Flamengo x União Corinthians – a definir

*Se necessário

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)

Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

Corinthians x Unifacisa – SporTV Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h – Unifacisa x Corinthians – SporTV

Unifacisa x Corinthians – SporTV Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h – Unifacisa x Corinthians – SporTV

Unifacisa x Corinthians – SporTV Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira), 19h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

Corinthians x Unifacisa – SporTV Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira), 14h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

*Se necessário

Paulistano (7º) x Bauru Basket (10º)

Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 20h30 – Paulistano x Bauru – XSports

Paulistano x Bauru – XSports Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h30 – Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA

Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA Jogo 3 – 26/04 (domingo), 18h – Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA

Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Paulistano x Bauru – a definir

Paulistano x Bauru – a definir Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Paulistano x Bauru – a definir

*Se necessário

São José (8º) x Mogi (9º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – São José x Mogi – UOL

Jogo 2 – 25/04 (sábado), 17h30 – Mogi x São José – YouTube NBB CAIXA

Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 19h00 – Mogi x São José – ESPN

Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – São José x Mogi – a definir

Jogo 5* – 02/05 (sábado) – São José x Mogi – a definir

*Se necessário

Os times de melhor campanha iniciam os playoffs jogando em casa, e depois fazem os jogos 2 e 3 fora. Caso seja necessário, o mando dos jogos 4 e 5 volta para os times com melhor classificação na primeira fase. Os playoffs serão disputados em série melhor de cinco jogos até a decisão.

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Osasco e Vasco ficaram nas últimas posições da tabela e foram rebaixados para a Liga Ouro, divisão de acesso do basquete nacional.

Flamengo em duelo do NBB contra o Vasco (Foto: PaulaReis/Flamengo)

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