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Datas e confrontos da estreia dos playoffs do NBB; veja onde assistir

Fase de classificação se encerrou neste sábado (18); 16 times seguem na disputa

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
09:34
Flamengo vence Franca no NBB (Foto: Juliana Nascimento/ CRF)
imagem cameraFlamengo em disputa contra o Franca no NBB (Foto: Juliana Nascimento/ CRF)
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A temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB) chegou ao fim no último sábado (18). Em busca do tão sonhado título, as 16 equipes classificadas disputam as oitavas de final nos playoffs da liga nacional. Com o encerramento da fase de classificação, a Confederação Brasileira de Basquete divlugou o calendário completo dos jogos.

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Calendário completo das oitavas de final do NBB

Franca (1º) x Botafogo (16º)

  • Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – Franca x Botafogo – UOL
  • Jogo 2 – 25/04 (sábado), 20h30 – Botafogo x Franca – XSports
  • Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 21h – Botafogo x Franca – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Franca x Botafogo – a definir
  • Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Franca x Botafogo – a definir

*Se necessário

Pinheiros (2º) x Rio Claro (15º)

  • Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h30 – Pinheiros x Rio Claro – UOL
  • Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 21h – Rio Claro x Pinheiros – ESPN
  • Jogo 3 – 26/04 (domingo), 16h – Rio Claro x Pinheiro – XSports
  • Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Pinheiros x Rio Claro – a definir
  • Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Pinheiros x Rio Claro – a definir

*Se necessário

Minas (3º) x Cruzeiro (14º)

  • Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 18h – Minas x Cruzeiro – ESPN
  • Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 20h – Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h30 – Cruzeiro x Minas – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Minas x Cruzeiro – a definir
  • Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Minas x Cruzeiro – a definir

*Se necessário

Brasília (4º) x Caxias do Sul (13º)

  • Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 20h – Brasília x Caxias do Sul – Xsports
  • Jogo 2 – 25/04 (sábado), 17h – Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 19h30 – Caxias do Sul x Brasília – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Brasília x Caxias do Sul – a definir
  • Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Brasília x Caxias do Sul – a definir

*Se necessário

Flamengo (5º) x União Corinthians (12º)

  • Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h – Flamengo x União Corinthians – ESPN
  • Jogo 2 – 25/04 (sábado), 18h – União Corinthians x Flamengo – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 20h – União Corinthians x Flamengo – XSports
  • Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – Flamengo x União Corinthians – a definir
  • Jogo 5* – 02/05 (sábado) – Flamengo x União Corinthians – a definir

*Se necessário

Corinthians (6º) x Unifacisa (11º)

  • Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 11h – Corinthians x Unifacisa – SporTV
  • Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h – Unifacisa x Corinthians – SporTV
  • Jogo 3 – 26/04 (domingo), 11h – Unifacisa x Corinthians – SporTV
  • Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira), 19h – Corinthians x Unifacisa – SporTV
  • Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira), 14h – Corinthians x Unifacisa – SporTV

*Se necessário

Paulistano (7º) x Bauru Basket (10º)

  • Jogo 1 – 21/04 (terça-feira), 20h30 – Paulistano x Bauru – XSports
  • Jogo 2 – 24/04 (sexta-feira), 19h30 – Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 3 – 26/04 (domingo), 18h – Bauru x Paulistano – YouTube NBB CAIXA
  • Jogo 4* – 29/04 (quarta-feira) – Paulistano x Bauru – a definir
  • Jogo 5* – 01/05 (sexta-feira) – Paulistano x Bauru – a definir

*Se necessário

São José (8º) x Mogi (9º)

Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira), 19h30 – São José x Mogi – UOL
Jogo 2 – 25/04 (sábado), 17h30 – Mogi x São José – YouTube NBB CAIXA
Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira), 19h00 – Mogi x São José – ESPN
Jogo 4* – 30/04 (quinta-feira) – São José x Mogi – a definir
Jogo 5* – 02/05 (sábado) – São José x Mogi – a definir

*Se necessário

Os times de melhor campanha iniciam os playoffs jogando em casa, e depois fazem os jogos 2 e 3 fora. Caso seja necessário, o mando dos jogos 4 e 5 volta para os times com melhor classificação na primeira fase. Os playoffs serão disputados em série melhor de cinco jogos até a decisão.

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Osasco e Vasco ficaram nas últimas posições da tabela e foram rebaixados para a Liga Ouro, divisão de acesso do basquete nacional.

Flamengo em duelo do NBB contra o Vasco (Foto: PaulaReis/Flamengo)
Flamengo em duelo do NBB contra o Vasco (Foto: PaulaReis/Flamengo)

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